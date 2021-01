Odlična novica za voznike Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Porsche!

Oglasno sporočilo

AVTOSERVIS: Imate vozilo znamke Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda ali Porsche in potrebujete popravilo ali redni servis? "Skladno z odlokom Vlade RS so naše servisne delavnice pri Porsche Inter Auto zopet odprte in povsem nemoteno opravljajo celovite servisne storitve. Nudimo vam redni servis vozila, menjavo olja, veliki servis, prijavo škode in popravilo poškodovanih vozil − vsekakor ob strogem upoštevanju vseh varnostnih priporočil," nam je potrdil g. Matjaž Juvančič, vodja servisa. Pri Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Maribor, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper vas vabijo na vrhunski servis vašega jeklenega konjička.

Za rezervacijo servisnega termina ali izdelavo ponudbe pokličite sodelavko Majo na 051 288 567 ali ji pišite na maja.masten@porsche.si , lahko pa se obrnete neposredno na poslovalnico Porsche Inter Auto. Servis vozil deluje vsak dan od 7.00 do 16.00:

Zakaj je vredno obiskati pooblaščeni servis?

Porsche Inter Auto je pooblaščeni servisni partner za vozila Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda ter Porsche in opravlja vse storitve po priporočilih matične tovarne. Verjetno je ena od najboljših in zanesljivih izbir za servis še vedno pooblaščeni servis avtomobila vaše znamke, ki vam zagotavlja številne ugodnosti ob rednem servisiranju jeklenega konjička.

AKCIJA:

UGODNI mali SERVIS (menjava olja, redni servis): Menjava motornega olja je del rednega vzdrževanja vašega vozila, ki ga je treba opraviti letno oziroma glede na pretečene kilometre. Z redno menjavo poskrbite, da se motor ne poškoduje zaradi uporabe starega olja, premajhne količine motornega olja ali celo izbire napačnega olja.

MENJAVA ZOBATEGA JERMENA (Veliki servis): Če imate menjavo zobatega jermena oziroma veliki servis avtomobila, pa je prav tako priporočljivo, da ne čakate na konec krize, saj nihče ne ve, kdaj se bo ta zgodil. Zato le pokličite svojega serviserja in se naročite na veliki servis, kjer vam bodo zamenjali tudi zobati jermen in črpalko hladilne tekočine, da boste zimsko obdobje pričakali mirno in z varnim vozilom.

Katere so bistvene prednosti pooblaščenega servisa?

Kar dvoletna garancija na storitve in vgrajene originalne dele,

strokovno izobraževanje servisnih delavcev,

povezava z matično tovarno znamke, ki skrbi za posodobitve in odpravljanje napak v vozilu,

originalni deli, zasnovani izključno za vaš model vozila,

potrjena servisna zgodovina vozila (ohranjanje vrednosti in hitrejša morebitna prodaja),

Porsche Slovenija asistenca.

Ste vedeli, da lahko ob avtoservisu privarčujete do -30 %?

Če imate avto, starejši od štirih let, in je del koncerna Volkswagen (VW, Audi, SEAT, Škoda), ste upravičeni do koriščenja varčevalnih paketov Vedno vredno, s katerimi lahko privarčujete tudi do -30 %. Višja starost vozil pomeni večjo možnost okvar, zato je reden avtoservis še toliko bolj pomemben.

Tri glavne prednosti servisnih paketov:

privarčevali boste na vsakem servisu,

ohranili garancijo vozila in njegovo vrednost,

z rednimi servisi si boste podaljšali življenjsko dobo vozila.

V Ljubljani sta za hiter in kakovosten servis vozil VW, Audi, SEAT in Škoda na voljo Porsche Ljubljana in Porsche Verovškova, medtem ko sta na štajerskem koncu Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na Obali pa imate na voljo vrhunske storitve pri Porsche Koper.