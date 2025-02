Porsche je začel razgovore za predčasno prekinitev pogodbe z dvema pomembnima članoma uprave, je najprej poročal nemški časnik Bild. Porsche je nato tudi uradno potrdil napoved, da bodo prekinili pogodbo z izvršnim finančnim direktorjem Lutzem Meschkejem in direktorjem prodaje Detlevom von Platnom.

Foto: Porsche

Svojo pot pri Porscheju je leta 2001 začel kot podpredsednik za računovodstvo, pozneje pa je leta 2004 postal podpredsednik za kontroling. Leta 2009 je bil imenovan v izvršni odbor Porsche AG, kjer je nadzoroval finance in IT, leta 2015 pa je postal podpredsednik podjetja. Od julija 2020 je tudi član izvršnega odbora Porsche Automobil Holding SE, kjer se osredotoča na upravljanje naložb.Pod njegovim finančnim vodstvom je Porsche dosegel pomembne mejnike, vključno z rekordnim poslovnim letom 2015, ko so prihodki od prodaje dosegli 21,5 milijarde evrov, operativni dobiček pa je narasel na 3,4 milijarde evrov.