Obsežna prenova prinaša drzen videz #foto

Hyundai je aktualno generacijo santa fe predstavil februarja leta 2018, a po malenkost več kot dveh letih so že pripravili obsežno osvežitev tega velikega SUV. Poleg novega drznega videza se je santa fe, kar je presenetljivo pri prenovi modela, preselil še na novo arhitekturo, ki prinaša predvsem boljše vozne lastnosti in izboljšano varnost.

Prenove obstoječih modelov v zadnjih letih prinašajo le manjše lepotne in tehnološke popravke, a Hyundai in Kia ne sledita temu trendu in tudi za osvežitev modela pripravijo precejšnje spremembe. Enaka zgodba je pri prenovljenem santa fe, ki se vizualno od predhodnika precej razlikuje.

Kje so sprednje luči?

Oblikovalska ekipa je tokrat še razširila masko hladilnika, ki se razteza praktično čez celoten sprednji del avta. Na obeh skrajnih koncih Žarometa sta skrita ob robovih maske hladilnika. Foto: Hyundai maske sta skrita žarometa, ki sta z dodatnimi pomožnimi žarometi na pokrovu motorja povezana s pomočjo dnevnih žarometov v obliki črke T. Prenova vključuje še drugačna žarometa zadaj in nov komplet 20-palčnih platišč.

Santa fe se je kar nekoliko presenetljivo preselil na novo tretjo generacijo Hyundaieve arhitekture. Ta veliki SUV je s prehodom na novo arhitekturo postal predvsem bolj varen in učinkovit, ob tem pa ima izboljšane vozne lastnosti. Te so boljše predvsem na račun premika statičnih točk krmilnih rok bolj proti sredini sprednjih koles, kar prinaša predvsem izboljšano agilnost v zavojih. Inženirji so dodali še več zvočne izolacije in zmanjšali vibracije, ki se prenašajo v potniško kabino. Na račun nove osnove so znatno izboljšali tudi varnost, saj so uporabili drugačno strukturo zmečkljivih con in integrirali izredno trdno jekleno ploščo v samo strukturo avta.

Na ceste jeseni z novim hibridom v nosu

Novosti ne manjka niti v potniški kabini, kjer največ pozornosti vzbuja 10,25-palčni zaslon na dotik. Z 12,3 palca so še nekoliko večji voznikovi digitalni merilniki, zaradi samodejnega menjalnika "shift by wire" pa so na sredinski konzoli zdaj namesto menjalne ročice samo preprosta stikala.

Prav vsak santa fe je opremljen z izbirnikom voznega profila, žal pa Korejci niso razkrili več informacij glede novega hibridnega pogona. Več bo zagotovo znanega v prihodnjih mesecih, saj bo prodaja osveženega modela v Evropi stekla septembra.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai