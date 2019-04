Obljuba: opel corsa bo večja in 100 kg lažja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova oblika, svež videz in aluminijasti motorji - nova opel corsa bo drastično drugačna od predhodnice, hkrati pa bo s shujševalno kuro izgubila do 100 kilogramov v primerjavi s predhodnico. Po drzni napovedi peugeota e-208 pa težko pričakujemo tudi električno različico.

Za deset odstotkov manj kilogramov

Opel je prvič javno napovedal prihod nove corse. Z zgornjo fotografijo sicer ne razkrivajo veliko, tridimenzionalen vpogled v karoserijo tega priljubljenega mestnega malčka pa sporoča marsikaj. Prenovljena oblika in videz prinašata tudi novo osnovo, zato bo corsa od predhodnice lažja za približno deset odstotkov (okoli 100 kilogramov). Kot so sporočili iz Opla, bodo imeli velik vpliv na manjšo maso tudi novi aluminijasti motorji, kar pomeni, da bo imela najlažja verzije corse manj kot tisoč kilogramov.

Karoserija bo izdelana iz različnih visokotrdnostnih jekel, kar prinaša 40-kilogramski prihranek v primerjavi s predhodnikom. Pokrov motorja iz aluminija prinaša še dodatna 2,4 kilograma prihranka. Trivaljni motorji iz aluminija prihranijo približno 15 kilogramov in deset kilogramov so lažji sedeži (5,5 kilograma sprednja in 4,5 kilograma zadnja klop).

Prirastek centimetrov in daljše medosje

Podatek o desetodstotnem znižanju mase je še toliko impresivnejši, če upoštevamo, da bo nova generacija corse večja in bo imela daljšo medosno razdaljo. Zaradi dodatnih centimetrov bo izboljšana prostornost potniške kabine in nekaj litrov večji prtljažni prostor. Kot so razkrile prve fotografije testnih avtov, bo corsa na voljo le še kot petvratna različica, a bo na uradno potrditev treba počakati še nekaj časa.

Kako se bo razlikovala od peugeota 208?

Čeprav si bo corsa večino pogonskega dela delila z novo generacijo peugeota 208, imajo pri oplu povsem proste roke pri oblikovanju zunanjosti. Čeprav lahko pričakujemo prepoznaven oblikovni podpis znamke, bo corsa še vedno izstopala z matričnimi žarometi LED. Na voljo bodo tudi vsi najnovejši varnostni pripomočki, ki si jih bo sposodila pri svojih večjih modelih.

Na ceste bo zapeljala tudi električna različica. Peugeot je na avtosalonu v Ženevi že predstavil svojo verzijo električnega 208, ki ga bo poganjal 100-kilovatni elektromotor, zmogljivost baterije pa bo znašala kar 50 kilovatnih ur. To po standardu WLTP zagotavlja doseg do 340 kilometrov. Podobne številke si lahko obetamo tudi ob prihodu električne corse.