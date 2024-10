Obeta se astronomska cena: na dražbo kultni Schumacherjev ferrari #foto

Ferrarijev dirkalnik z oznako 248 je eden najuspešnejših bolidov, ki jih je v formuli ena vozil Michael Schumacher. S tem dirkalnikom je dirkal tudi leta 2006, ko je zaključil kariero pri Ferrariju in se tudi za nekaj let umaknil iz sveta formule ena. Ta dirkalnik, ki je bil peta od osmih šasij za leto 2006, je prvič na stezo zapeljal v Imoli. Tam je Nemec tudi zmagal. Sledile so še zmage na Nürburgringu, v ZDA in v Franciji. Zadnjo dirko s tem bolidom je Schumacher odpeljal na madžarskem Hungaroringu. Konec leta 2006 je Nemec dirkalnik vozil še na odmevnem in zelo čustvenem Ferrarijevem zaključku Finali Mondiali v Monzi.

Bo deset milijonov evrov dovolj?

Dirkalnik so pri Ferrariju leto pozneje prodali neposredno zasebnemu zbiratelju. Ta ga zdaj prodaja prek dražbene hiše RB Sotheby’s. Na dražbi pričakujejo izkupiček več kot deset milijonov evrov.