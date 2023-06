Ob cesto zabili 572 kolov: tako je ozadje dolenjskega spektakla

Da bodo danes in jutri lahko proti Gorjancem izpeljali avtomobilsko gorsko dirko, so morali ob progo zabiti 572 kolov, potegniti deset kilometrov varovalnega traku in postaviti več kot sto zaščitnih pnevmatik.

Danes in jutri bo pri Novem mestu potekala letošnja prva gorskohitrostna dirka v Sloveniji, sicer pa skupno tretja preizkušnja državnega prvenstva. Dirka na Gorjance je tradicionalna in letos jo organizira AMD Novo mesto, pri tem pa je zanimiv pogled v ozadje organizacije take prireditve v avtomobilskem športu. Samo urejanje 4,2 kilometra dolge proge proti Gorjancem je trajalo skoraj en teden.

Priprava proge je sicer domena AŠD Novo mesto, ki ima vso potrebno opremo tudi v svoji lasti. To kaže tudi na pomen sodelovanja društev, ki so sicer vsa del avtošportne zveze AŠSLO. Urejanje proge je pomembno tako iz tekmovalnega kot predvsem varnostnega vidika. Organizator mora s partnerskimi društvi poskrbeti za urejena varna mesta za ogled atraktivne avtomobilske dirke. Kot smo že pisali, bo proti Gorjancem vozilo okrog 130 tekmovalcev.

Foto: AŠD Novo mesto

Zanimive številke zunaj tekmovalne proge

Ob progo so najprej zabili kar 572 kolov in napeli deset kilometrov opozorilnega traku. Tudi preostale številke so zanimive, saj so namestili še:

- 58 velikih bal pred ograje,

- 42 bal v obliki kocke pred prometne znake,

- 50 tabel "prepovedano za gledalce"

- 66 kompletov sestavljenih treh pnevmatik, ki preprečujejo krajšanje poti skozi ovinke,

- devet velikih tabel, ki tekmovalcem razkrivajo skico oziroma konfiguracijo proge,

- več kot 100 gum pred jaške in pod varovalne ograje.

Lansko zmago brani Liber, zanimiv bo prvi letošnji obračun Bubnič - Grudnik

Na Gorjancih bosta danes od 12.30 naprej potekala dva uradna treninga. Jutri zjutraj bo na sporedu še tretji uradni trening, od 12.30 naprej pa nato sledita še obe tekmovalni vožnji.

Ker dirka šteje tako za evropski pokal FIA kot avstrijsko državno prvenstvo, bo konkurenca na Gorjancih tudi letos odlična. Prvi kandidat za zmago bo Federico Liber (wolf GB08), ki je s svojim športnim prototipom na dirki zmagal že lani. Vozil je s povprečno hitrostjo 148 kilometrov na uro.

Med klasičnimi avtomobili bo prvi favorit Karl Schagerl (VW golf R TFSI), v okviru državnega prvenstva pa bo najbolj zanimiv prvi letošnji obračun prvaka Milana Bubniča (lancia delta) in njegovega glavnega izzivalca Mateja Grudnika (renault clio E1).

Foto: AŠD Novo mesto

