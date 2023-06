Na priljubljeni dolenjski cesti spet nov spektaktel #foto

Po dveh gorskih dirkah za državno prvenstvo, ki sta potekali v Avstriji in na Hrvaškem, se bo državno prvenstvo konec tedna letos prvič predstavilo tudi v Sloveniji. Prva izmed treh slovenskih gorskohitrostnih dirk - sledita še prireditvi v Podnanosu in Ilirski Bistrici - bo štela tudi za FIA evropski gorski pokal za moderna in starodobna vozila, pa tudi za FIA srednje-evropsko cono in avstrijsko državno prvenstvo. Vse to napoveduje odlično dirko na 4,3 kilometra dolgi progi s štartom v Težki vodi, za katero so organizatorji prejeli kar 137 prijav.

V soboto bosta na Gorjancih že potekala dva uradna treninga, tretji pa bo nato na sporedu v nedeljo zjutraj. V nedeljo od 12.30 naprej sledita še obe tekmovalni vožnji.

Foto: GHD Gorjanci

Zmagovalec lani s povprečjem prek 148 kilometrov na uro

Obiskovalci tradicionalne slovenske gorske dirke, ki so jo na cesti proti Gorjancem prvič organizirali že pred več kot 50 leti, bodo veseli pisane zasedbe tekmovalcev. V skupni razvrstitvi bodo v ospredju formule in športni prototipi. Teh je prijavljenih dvajset. Najbolj slovita imena so Sebastien Petit (osella PA30), Federico Liber (wolf GB08) in Tizano Riva (reynad 92D).

Med Slovenci bi moral najvišje ciljati Vladimir Stankovič (osella PA21), ki pa je imel v začetku sezone precej težav s sistemom obvolanskih ročic za pretikanje prestav. Med Slovenci je nastop s športnim protipom napovedal tudi Mark Ivanov (wolf GB08).

Lani je dirko na Gorjance dobil Liber s prednostjo 8,5 sekunde pred Petitom. Povprečna hitrost zmagovalca je bila več kot 148 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Prvič letos Bubnič proti Grudniku

Zelo kakovostna bo zasedba med klasičnimi avtomobilskimi dirkalniki. Prvo ime bo Avstrijec Karl Schagerl (VW golf R TFSI), eden najhitrejših voznikov v Evropi. Stara znanca Gorjancev sta tudi Dan Michl (lotus elise) in Reinhard Taus (subaru impreza), med Slovenci pa imata največ možnosti Milan Bubnič (lancia delta) in Matej Grudnik (renault clio E1). Bubnič in Grudnik sta tudi favorita v državnem prvenstvu. Konec lanske sezone je Grudnik v Podnanosu ugnal Bubniča, uvodni dirki letošnje sezone pa je izpustil. Na Gorjancih, kjer je pred enim letom Grudnik prvič nastopil s štirikolesno gnanim cliom, bomo tako videli prvi njun medsebojni dvoboj z letnico 2023.

Letos v Sloveniji tri gorske dirke za DP

Za njima je kandidatov za visoka mesta v državnem prvenstvu veliko. Bubniču in Grudniku se bo poskušal približati Matevž Čuden (porsche GT3), za njim bosta kot najhitrejša v razredu 3 vozila Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) in Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). Marjan Smrdelj bo vozil dirkalnik škoda proto, ki tako kot Filip Tornič Milharčič (fiat 126 proto) vozi v Bubničevem in Grudnikovem razredu 1.

V razredu 4 sta kandidata za vrh Boštjan Baša (renault clio) in Teo Čekada (škoda octavia), v razredu 5a pa Alojz Udovč in Klemen Trček (oba renault clio RS). Zanimiv bo tudi prvi nastop Primoža Kavška z novim dirkalnikom citroen saxo. V razredu 5b so letošnjo sezono najbolje začeli Nejc Trček (MG ZR 105), Tadej Ravbar (suzuki swift) in Boštjan Tratnik (MG ZR 105), a konkurenca bo tokrat številčnejša kot v Rechbergu in Skradinu. Med starodobniki sta spet favorita Matjaž Korošec (BMW 325i) in Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe). Na Gorjancih bo vozilo tudi 15 pokalnih renault twingov, med katerimi je na domači dirki prvi favorit predlanski prvak Miha Fabijan.