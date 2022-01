Novost v Sloveniji: videti je drzno kot redkokateri avtomobil

Foto: Gregor Pavšič Seat ni dobil svoje različice volkswagna ID.3, zato pa je na osnovi platforme MEB električni avtomobil izdelal prek podznamke Cupra. Born je poimenovan po soseski v Barceloni in predstavlja električno ponudbo znamke, ki je na trgu do zdaj uspela predvsem s samostojnim modelom formentor. Born je izpeljanka iz Volkswagnovega ID.3, česar ni mogoče spregledati, toda oba avtomobila sta si v podrobnostih vendarle tudi dovolj različna.

Born ima nekoliko drugačno oblikovan sprednji del, zadaj je tako v svetli barvi tudi bolj "načičkan" in lahko spominja celo na korejske oblikovne rešitve. Temna barva bo poenotila marsikatero linijo in bržkone naredila zunanjost bolj prečiščeno. V notranjosti so odlični serijski školjkasti sedeži. Izdelujejo jih iz reciklirane plastike, ki jo poberejo iz morja. Volan, menjalnik in zaslone poznamo iz ID.3. Všečna je spremenjena konzola med sedežema, ki vključuje tudi priročno odlagališče za brezžično polnjenje telefona. V takih podrobnostih in kakovosti materialov je born bolj prepričljiv od ID.3.

Cupra želi letos v Sloveniji prodati med 80 in 90 električnih bornov. Lani so skupno prodali 250 vozil, brez omejitev v proizvodnji bi lahko presegli tudi mejo 300 prodanih vozil. Letos želijo prodajne številke podvojiti. Najpomembnejši model še naprej ostaja formentor.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dobrih 200 "konjev" s hipno odzivnostjo na zadnjih kolesih

Skladno s poreklom znamke in še prej oznake najbolj športnih Seatovih avtomobilov, je born namenjen cestnim užitkom in emocijam. Štirikolesnega pogona ne bo na voljo, elektromotor pa na zadnji kolesi v primeru srednje velike baterije z neto kapaciteto 58 kilovatnih ur (kWh) prenaša 150 kilovatov moči. Z doplačilom je mogoče dobiti funkcijo "e-boost" z dodatnimi 20 kilovati moči.

Vožnja je seveda poskočna in zelo odzivna, kar od električnega vozila tudi sicer pričakujemo. Za doplačilo je na voljo elektronsko uravnavanje šasije in voznih programov, le dostop do njih je dokaj zapleten. Pogrešamo tipko Cupra za izbiro voznih programov že na volanskem obroču.

Foto: Gregor Pavšič

Srednje velika baterija bo najpogostejša izbira kupcev takega borna. Pozimi bo z njo sicer težko doseči 300 kilometrov dosega, poleti pa te meje ne bi smelo biti težko doseči. Čez nekaj tednov sledi še različica z večjo baterijo, ki bo primerno dražja, a bo tudi odpravila mnogo skrbi glede dosega - ta je pri tem "srednjem" bornu ravno na meji sprejemljivega. Pozneje bo born na voljo še z manjšo baterijo, ki pa bo uporabnost avtomobila že močno omejila (tudi s šibkejšim motorjem) in tak born bo primeren predvsem za kupce v velikih evropskih mestih z majhnimi potrebami po mobilnosti.

Moč polnjenja prek izmeničnega toka AC znaša do 11 kilovatov, pri enosmernem toku DC na "hitrih" polnilnicah pa je teoretično obljubljena moč do 120 kilovatov. To je trenutni potencial električne platforme MEB, kjer bi si Cupra (podobno kot tudi Audi) najbrž želela nekaj več tehnološke drznosti.

Foto: Gregor Pavšič

Izhodiščna cena za takega borna je sicer 38 tisoč evrov. Ta cena ne vključuje subvencije Eko sklada in tudi popusta s strani trgovcev (dva tisoč evrov v primeru izbranega financiranja), toda z nekaj kar nujnimi dodatki bodo bolj realne cene okrog 43 tisoč evrov.

Tudi pri uvozniku o tekmecih ne govorijo prav radi. Pri Volkswagnu stane enako zmogljiv ID.3 pro performance celo 800 evrov več. Eden najbolj očitnih tekmecev je prav gotovo tesla model 3 (daljši za okrog 30 centimetrov) v primerljivi različici standard (enojni elektromotor, pogon na en par koles). Ta je štiri ali pet tisoč evrov dražja od spodobno opremljenega borna. Na zadnjih sedežih ima prostora manj, zato pa več v prtljažnikih in tudi dodatnih 100 "konjev" se lahko pozna.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič