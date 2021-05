Novo v Sloveniji: Oplov prodajni as z novim imenom

Sprednja maska hladilnika je drugačna in povsem zaprta, hladilne reže so zdaj nameščene na odbijaču.

Opel je z manjšim mestnim križancem zadel v polno, crossland pa je postal drugi najbolje prodajani model pri znamki. Tudi v Sloveniji je v zadnjih štirih letih našel 2.600 kupcev oziroma vsak peti prodani opel je bil ravno ta mestni križanec. Po lanskem težkem letu za Opel v Sloveniji so obeti tokrat veliko svetlejši, saj bo po novi mokki še ta teden na ceste zapeljal prenovljeni crossland. S ceno od 18 tisoč evrov dalje prostorsko nadpovprečno potniško kabino in novimi sistemi želi v malce več kot pol leta prepričati 700 Slovencev.

Prenova ni prinesla občutnih vizualnih sprememb, čeprav moramo priznati, da deluje crossland z novo masko hladilnika bistveno bolj všečno kot prej. Slednjo je povzel po novi mokki, oblikovno pa so pri Oplu spremenili tudi sprednji odbijač in vanj dodali kontrastne vsadke. Na zadku so zdaj nameščeni nekoliko zatemnjeni zadnji žarometi LED in drugačen je tudi odbijač. Ob izbiri novega paketa GS-line (na fotografijah) je karoserija oblečena še z rdečimi kontrastnimi dodatki, ki so prijetna popestritev zunanjega videza.

Večji poudarek na boljših voznih lastnostih

Prvič je crossland na voljo s sistemom intelligrip, ki prilagaja delovanje sistema ESP glede na izbrani vozni profil ter s tem izboljša vozne lastnosti tudi v nekoliko zahtevnejših pogojih. A bolj pomembna novost so manjše izboljšave na samem vzmetenju. Oplovi inženirji so povečali kompresijo znotraj blažilnikov in zmanjšali dolžino giba. S tem so poskrbeli za manj nagibanja v zavojih in zmanjšali hrup, ki se v potniško kabino širi izpod koles.

Paket GS-line prinaša rdeče karoserijske dodatke zunaj in znotraj. Foto: Gašper Pirman

Veliko je pridobil, a izgubil črko X

Opel je v zadnjih letih svoje športne terence pričel dodatno označevati še s črko X. Zdaj je prišlo do sprememb poimenovanja, zato je že mokka, zdaj pa še crossland izgubil dodatno črko X. Odslej se bo imenoval le crossland, nov napis pa je viden tudi na sredini prtljažnih vrat.

V primerjavi s predhodnikom so spremembe v notranjosti manjše narave. Še vedno stavi na svoj prostoren značaj, prtljažni prostor ima 410 litrov oziroma 1.255 litrov, če je podrta zadnja klop. Opcijsko je na voljo še za 15 centimetrov pomična zadnja klop (serijsko pri GS-line in elegance), takrat se lahko prtljažni prostor poveča na 520 litrov, kar je za ta avtomobilski razred naravnost ogromno.

O elektrifikaciji zaenkrat še ni govora

Tudi pri uvozniku so priznali, da se kar 60 odstotkov kupcev odloči za 1,2-litrski turbo bencinski motor, le nekaj več kot deset odstotkov pa izbere vstopni 1,2-litrski atmosferski motor. Je pa zanimivo kar velik delež osnovne stopnje opreme (40 odstotkov), kar nakazuje, da gre še vedno za cenovno občutljiv segment, kjer je cena pomemben faktor.

In tukaj v igro vstopi crossland. Cena po ceniku se sicer prične pri 18 tisoč evrih, a s pomočjo rednega popusta ob financiranju se cena spusti pod 16 tisoč evrov oziroma tisočaka več ob izbiri turbo motorja z 81 kilovati. Na voljo sta tudi 1,5-litrska dizelska motorja, najbolje gnani bencinski in dizelski opciji pa sta lahko sparjeni tudi s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom.

Osempalčni zaslon na dotik deluje v kombinaciji z nekaterimi fizičnimi stikali. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman