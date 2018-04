Novo izjemno letalo, ki ga razvija NASA #video

Concorde ni pozabljen: NASA razvija novo nadzvočno letalo #video

Foto: NASA

Že omenjeni Chuck Yeager-toting Bell X-1 je kot prvo Nasino eksperimentalno letalo leta 1947 prebilo zvočni zid. Njegov uspeh je nadgradil X-15, ki je že davnega leta 1967 prikaz polet nad petimi machi (6.000 kilometri na uro). Na prelomu tisočletja je iz prototipa X-35 nastalo bojno letalo F-35. Zadnji v vrsti je bil X-57, ki je uspešno dokazal, da se lahko električna moč enakovredno uporablja v zraku in na tleh.

Nasa je zdaj naznanila novo letalo X. Pridružil se bo temu cenjenemu klubu, prvi prototip pa bo izdelal ameriški orožarski velikan Lockheed Martin. Po pogodbi, vredni 247,5 milijona dolarjev, bodo za ameriško vladno agencijo, odgovorno za ameriški vesoljski program in dolgoročne vesoljske raziskave, izdelali prvo nadzvočno letalo.

Glede na pretekle izkušnje je letenje hitreje od zvoka lahek zalogaj. Največja težava je ukinitev močnega poka, ki se ustvari pri prehodu v nadzvočno letenje. To je bila hkrati glavna težava slovitega nadzvočnega letala Concorde. Njegova pot se je začela leta 1976, toda letalo je ustvarilo tako glasen pok, da so mu prepovedali leteti z nadzvočno hitrostjo nad tlemi v Evropi in ZDA. Ker je svoj pravi potencial pokazal le nad morjem, letalske družbe pa so morale poiskati nove poti za letenje, je bil finančni izračun vse težje vzdržen. Svojo pot je končal leta 2003.

Sprva prototip, kasneje potniško letalo

Tišje letalo, ki ne bi preseglo zakonskih omejitev, bi sprostilo pot številnim družbam v iskanju večjih zaslužkov. Hkrati bi s tem pridobili nov način letenja na daljše razdalje ter ustvarili še bolj premijski način potovanja za premožne potnike.

"Letalo X je kritičen korak naprej k vznemirljivi prihodnosti. Ljudje ljubijo cenovno dostopne, tihe in nadzvočne polete. V prihodnosti bodo rekli, da se je vse začelo 3. aprila 2018," je ob razkritju projekta dejal Jaiwon Shin, vodja aeronavtičnih raziskav pri Nasi.

Naloga Lockheed Martina je izdelati letalo, ki bo slonelo na prototipu in bo primerno za posadko. Tega so razvijali več let in ima razmeroma nenavadno, za zdaj še neuradno ime Low Boom Flight Demonstrator. Agencija ga bo zračnim silam ZDA sporočila v nekaj mesecih, a najverjetneje bo nosil ime X-58. Šlo bo za prvo eksperimentalno letalo s človeško posadko. Pred njim so izdelali vrsto letal, ki so jih krmilili na daljavo.

Če se bodo pri Lockheed Martin držali načrtov bo prvo in edino letalo izdelano leta 2021. Foto: NASA

V prvem preizkusnem letalu bo prostora za samo pilota, ki bo testiral ali nadzvočno letalo pri preboju zvočnega zidu povzroči glasen pok. Foto: NASA

Letalo je dolgo le trideset metrov, po uspešnih testih pa bi radi znanje prenesli v komercialne namene in pričeli z izdelavo potniških nadzvočnih letal. Foto: NASA

Podobnost s slavnim Concordom je očitna

The Low Boom Flight Demonstrator si je nekaj posebnosti izposodil pri upokojenem Concordu. Ena očitnih podobnosti je dolg, Foto: NASA zašiljen nos in močno nazaj zamaknjena krila. Rezultat je atraktivno letalo, ki deluje kot raketa z majhnimi krili. Zaradi takšne oblike je zmanjšan pritisk valov na letalo v nadzvočnem letu. Ravno ta pritisk valov je pri prehodu kriv za glasen pok.

Prvo delujoče letalo bo zmožno doseči hitrost 1.500 kilometrov na uro in doseči višino skoraj 17 tisoč metrov, kar je veliko višje, kot višina, ki jo dosega večina potniških letal. Kot pravijo pri Lockheedu, naj bi se zvok ob prehodu zvočnega zidu slišal kot zapiranje vrat in ne kot glasen strel v bližini ljudi.

Letalo X bo poganjal motor F414 proizvajalca General Electric, podobnega uporabljajo v vojaških letalih F/A 18. Kabina bo enaka zadnjemu sedežu v letalu za učenje T-38.

Kdaj bo tehnologija pripravljena za komercialno uporabo?

Vas je ideja navdušila tako kot nas? Tako kot ponavadi pri razvoju zahtevnih stvari, bo do uporabe v komercialne namene minilo še kar nekaj časa. Preizkusno letalo bo dolgo le 30 metrov, v njem pa bo lahko sedel le en pilot. Prve teste bodo začeli izvajati leta 2021, če se bodo pri Lockheed Martin držali rokov. S pomočjo testov bodo preizkušali meje ter pospešeno razvijali letalo, da bo v najkrajšem mogočem času pripravljeno na komercialno uporabo. Že leto kasneje bi radi leteli med določenimi ameriškimi mesti ter s pomočjo ljudi na tleh ugotavljali, ali je letalo dovolj tiho za redno uporabo.