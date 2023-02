Novo avtomobilsko slovo? Glavni tekmec je znotraj znamke.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Je kia rio pripeljal do konca svoje evropske poti?

Je kia rio pripeljal do konca svoje evropske poti? Foto: Kia

Zaradi padanja prodaje bo Kia z evropskih trgov umaknila model rio, je poročal britanski Autocar. Lani so v Evropi prodali 32 tisoč riov, kar je bilo devet odstotkov manj kot predlani. Riov tekmec peugeot 208 je istočasno postal najbolje prodajani avtomobil skupno v Evropi. Kia model rio izdeluje od leta 2001, trenutno je v četrti generaciji. V dobrih 20 letih so na ceste poslali 148 tisoč vozil. V Evropo avtomobila naj ne bi več uvažali, zato so trenutno v prodaji predvsem vozila iz zaloge.

Umik ria bi bil še eden izmed udarcev za razred majhnih avtomobilov v Evropi. Letos se bo poslovila ford fiesta, predsednik Volkswagna je zaradi podražitev ob novih standardih Euro 7 pod vprašaj postavil tudi prihodnost modela polo.

Stonic je v Evropi glavni tekmec ria. Foto: Gašper Pirman

Koliko riov še na ceste v Sloveniji? Stonic je mnogo uspešnejši.

Rio je bil lani v razredu majhnih avtomobilov v Sloveniji enajsti najuspešnejši model, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Uvrstil se je v sredino segmenta, ki je imel na trgu še 13-odstotni delež. Kia je registrirala 137 novih riov, predlani še 163. Za primerjavo: Renault je lani registriral 1.275 cliov, Peugeot 863 dvestoosmic, Volkswagen 849 polov in Dacia 774 sanderov.

Na drugi strani se stonic uvršča v prvo deseterico najbolje prodajanih avtomobilov. Lani so jih registrirali 666, predlani pa 860.

Rio je v Sloveniji trenutno na voljo za slabih 13 tisoč evrov (1,2-litrski motor z 62 kilovati), kar je sicer akcijska cena. Redna maloprodajna cena znaša dobrih 15 tisočakov, za stonica na drugi strani se redna cena začne pri slabih 17 tisočakih. Pri enakem motorju, stonic ima namreč v ponudbi tudi bencinski turbomotor, je izhodiščna cena stonica trenutno za dobrih tisoč evrov višja kot pri riu.