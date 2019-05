Novi superb stavi na tehniko in udobje #foto

Superb je zaradi drugačne oblike odbijača od predhodnika daljši za osem milimetrov. Foto: Škoda

Ponosni na tehnologijo LED

Čehi so na predstavitvi še posebej ponosno razlagali o tehnologiji LED, ki preprečuje zaslepljevanje drugih avtomobilov tudi ob prižganih dolgih lučeh. To jim je uspelo doseči s pomočjo vgrajene kamere na vetrobranskem steklu. Ta prepozna nasproti vozeče avtomobile in s pomočjo segmentov znotraj luči prilagaja snop.

"Crystal lighting", kot so pri Škodi poimenovali nov sistem, ponuja tudi možnost različnih svetlobnih scenarijev glede na razmere na cesti. V luči je vgrajen modul LED za kratke in dolge luči, trije segmenti za dolge luči, statična žarnica LED za osvetljevanje zavojev, tanka linija LED za smernike, dnevne in pozicijske luči in izredno tanke LED strukture za animacijo funkcije leaving/coming home.

Na zadku so prav tako nameščene luči LED z dinamičnimi smerniki.

Svež videz

Seveda žarometi niso edina točka pogovora pri prenovljenem superbu. Prenovljen videz krasi nov nos s spremenjenim odbijačem, ki podaljša skupno dolžino avtomobila za osem milimetrov oziroma pri karavanu šest milimetrov. Spremenjena je tudi maska hladilnika, že prej omenjeni žarometi pa so nekoliko tanjši.

Na zadku je horizontalno postavljena kromirana letvica, napis ŠKODA se razprostira čez ves zadek. Spremembe sklenejo set novih 18- in 19-palčnih platišč ter dve novi barvni kombinaciji.

Tako kot scala ima tudi superb čez celotna prtljažna vrata napis ŠKODA. Foto: Škoda

Prečiščena in posodobljena notranjost z novimi kromiranimi vsadki in novimi materiali. Foto: Škoda

Kabina, v kateri je poudarjeno udobje

Notranjost superba je ob prenovi postala bolj elegantna, zahvaljujoč dodatnim kromiranim vsakdom na armaturni plošči in vratnih panelih. Novo je tudi oblazinjene v paketih ambition in style. Na voljo so tudi nekoliko drugačni materiali na osrednji konzoli in armaturni plošči.

Na sedežih je zdaj mogoča izbira kontrastnih šivov, odlagalne površine so zdaj osvetljene in sistem zagona avtomobila brez ključa je serijski.

Kaj pa tehnologija?

Poleg matričnih žarometov je prenovljeni superb opremljen še z nekaj novimi asistenčnimi sistemi. Opozoriti je treba na tehnološko posodobljena prilagodljivi tempomat in sistem za zaviranje v sili. Za delovanje tega sistema superb uporablja kamero na vetrobranskem steklu in podatke z navigacije ter s tem dvigne pripravljenost sistema. Prednost te tehnologije je tudi, da je zmožna avtomobil samodejno varno parkirati ob cesti in samodejno poklicati reševalce, če se voznik ne odziva.

Poleg treh dizlov, dveh bencinarjev je prenovljeni superb na voljo tudi kot priključni hibrid. Zadnji uporablja enak pogonski sklop kot passat GTE, zato ga poganjata 1,4-litrski motor TSI in elektromotor s 85 kilovati. Skupna sistemska moč znaša 160 kilovatov in 400 njutnmetrov navora.

S pomočjo baterije z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur ima superb iV 55 kilomterov električnega dosega po ciklu WLTP. Baterija se s pomočjo stenske hišne polnilnice napolni v treh urah in tridesetih minutah.

Priključni hibrid ima 55 kilometrov električnega dosega. Foto: Škoda