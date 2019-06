Novi motorji in videz za audi Q7 #foto

Audi se pripravlja na vročo jesen in nadaljuje z razkrivanjem novih modelov, ki bodo na cesto zapeljali v drugi polovici leta. Tokrat je Q7 dobil nekoliko spremenjen videz, nove tehnologije in pripomočke za izboljšanje udobja med vožnjo. Na evropska tla bo Q7 zapeljal v sredini septembra.

Foto: Audi

Želi biti bolj udoben in suveren

Oblikovne spremembe so resnično majhne in zopet dokazujejo, da Nemci zelo neradi spreminjajo uspešne recepte. Spredaj so Foto: Audi spremenili videz žarometov in smiselno zaokrožili nekoliko bolj odrezav videz nosu. Skupaj z rahlo spremenjeno masko je nos zdaj bistveno bolj nastopaški, enako pa bi lahko rekli tudi za zadek z novo kromirano letvico med obema lučema.

Pri manjših prenovah smo že navajeni, da je več sprememb pod kovino. Opcijsko je tako pri Q7 prvič kot na voljo elektromehanski aktivni stabilizator, ki zmanjša nagib karoserije pri vožnji naravnost na neurejenih cestah in pri športni vožnji skozi zavoje. Za izboljšane vozne lastnosti poskrbita prav tako opcijski sistem štirikolesnega krmiljenja in prilagodljivo zračno vzmetenje.

Ker je dizelski motor daleč najbolj priljubljena izbira kupcev v Evropi, bosta tokrat na voljo dva trilitrska šestvaljnika. Eden z 171 kilovati in drugi z 200 kilovati, oba pa bosta imela vgrajen 48-voltni blagi hibrid. Enak sistem bo tudi v bencinskem trivaljniku, ki bo tako kot priključni hibrid na voljo šele kasneje.

Prenovljeni Q7 bo na evropske ceste zapeljal v sredini septembra.

Foto: Audi

Preberite še: