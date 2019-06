Športna obravnava: ''kamionski'' navor za velikega audija #foto

Foto: Audi

Brez turboluknje

SQ8 poganja štirilitrski osemvaljni dizel, ki ga lahko najdemo tudi v modelu SQ7. Poleg 320 kilovatov se lahko pohvali s pošastnimi 900 njutonmetri navora, zato kljub svoji masi do stotice pospeši v 4,8 sekunde in ima elektronsko omejeno najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro.

Motor je opremljen z 48-voltno napeljavo in dodatno manjšo litij-ionsko baterijo, ki poganja dodatni manjši električni kompresor. Ker je navor na voljo že od 1.000 vrtljajev dalje in zraven priskoči še električni kompresor, je SQ8 praktično brez turboluknje. Pospešek je takojšen, pritisk na stopalko odziven in voznik lahko do hitrosti 22 kilometrov na uro vozi tudi samo na elektriko.

Serijsko keramični zavorni koluti

Pri Audiju so športnemu SUV serijsko namenili keramične zavorne kolute, prilagodljivo zračno vzmetenje in izpopolnjen izbirnik voznih profilov. Na seznamu dodatne opreme so med drugim še štirikolesno krmiljenje, športni diferencial in elektromehanski aktivni stabilizacijski palici.

Vizualne razlike so najbolj vidne na zadku, kjer so nameščeni štirje kvadratni zaključki izpušne cevi in srebrni difuzor. Večja so tudi platišča, dodali so oznake S in povečali zračnike za dovod hladnega zraka v motor.

Nemci naj bi razvijali tudi bencinsko različico, ki pa bo na prodaj samo na izbranih in primernih svetovnih trgih.

