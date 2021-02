Novi "družinski" porsche je tik pred razkritjem #foto

Električni taycan je bil za Porsche v letu 2020 lep uspeh, saj so jih prodali več kot 20 tisoč. Na Norveškem je predstavljal 70-odstotkov celotne prodaje znamke Porsche, globalno pa so jih prodali skoraj toliko kot caymanov in boxsterjev skupaj.

Z novo izvedbo taycana želijo pri Porscheju še povečati privlačnost tega avtomobila. Drugačen je predvsem zadnji del vozila; novi taycan ima daljšo streho in nekoliko dvignjeno podvozje. Zdi se kot električni “shooting brake” oziroma kupejevski karavan, ki so mu dodali še ščepec značilnosti križancev. Posebej zanj so razvili tudi poseben nosilec za električna kolesa, mu dodali strešne nosilce in nekoliko več prostora na zadnji klopi ter v prtljažniku. Tak taycan je kot električna alternativni Porschejevi panameri sport turismo, ki smo jo vozili nedavno.

Do zdaj skoraj milijon testnih kilometrov

Znano je, da bodo zanj uporabili 21-palčne pnevmatike in da bodo najprej na trg poslali najbolj zmogljive različice. Več podrobnosti o pogonu in baterijah bo znanih prihodnji teden, po pričakovanju pa bodo podobne kot pri klasičnem taycanu.

Zanimiv je podatek, da so do zdaj s prototipnimi vozili prevozili 998.361 testnih kilometrov. To je kot bi skoraj 25-krat okrog Ekvatorja obkrožili Zemljo.

Taycana cross turismo bodo uradno razkrili prihodnji teden (4. marca), na ceste pa prihaja spomladi.

