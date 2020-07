Novi časi za legendarni Jeep: štirikolesni pogon poganja elektrika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je svoj prvi elektrificirani model v zgodovini predstavil Maserati, je še ena znamka znotraj skupine FCA storila enako. Jeep je v Evropo prvič pripeljal modela, kjer običajnemu pogonu pomaga še električna energija. Priključno-hibridni renegade in compass bosta na ceste zapeljala septembra.

Ameriški Jeep je že pred časom podal obljubo in se zavezal, da bo v Evropo pripeljal več elektrificiranih modelov. Prvi korak sta naredila renegade in compass 4xe, pozneje mu bo sledil še wrangler 4xe.

Štirikolesni pogon tudi za osnovni paket

Tako renegade kot tudi compass poganja 1,3-litrski bencinski turbomotor s 95 ali 132 kilovati. Skupna sistemska moč se ob izbiri Oba modela poganjajo 1,3-litrski motor, elektromotor z 44 kilovati in baterija z zmogljivostjo 11,4 kilovatnih ur. Foto: Jeep paketa limited ustavi pri 139 kilovatih oziroma pri 176 kilovatih, če kupec izbere namenski terenski paket trailhawk. Elektromotor z močjo 44 kilovatov ima še 250 njutonmetrov navora, energijo pa mu priskrbi baterija z zmogljivostjo 11,4 kilovatne ure. Kot pravijo v tovarni, je električne energije dovolj za 50 električnih kilometrov.

Ker zadnji kolesni par poganja električna energija (od tod tudi ime 4xe), sta obe različici vedno na voljo s štirikolesnim pogonom. Limited je sicer namenjen nekoliko bolj urbanim kupcem, medtem ko je trailhawk namenjen najbolj zahtevnim uporabnikom, ki velikokrat odidejo na izlet na težko dostopne kraje.

Prilagojeni merilniki za potrebe novega pogona

Priključno-hibridni pogon prinaša novi sedempalčni barvni zaslon med merilniki, ki vozniku prikazuje določene informacije o vožnji na elektriko (raven napolnjenosti baterije ter doseg v električnem načinu, načinu vožnje z bencinskim motorjem ali v združenem načinu, odstotek zmogljivosti in ravni polnjenja) ter sistem Uconnect z 8,4-palčnim zaslonom. Ta je posodobljen z novimi zavihki, kjer sta prikazana pretok moči in zgodovina vožnje ter na katerih je mogoče nastaviti čas polnjenja in upravljati način eSave ter različne nastavitve polnjenja.

Polnilna vrata so zdaj na obeh straneh – na desni strani za polnjenje goriva, na levi za polnjenje baterije. Foto: Jeep