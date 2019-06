Novi Bavarski adut: 500 litrov prtljažnika in boljši sedeži #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi karavan serije 3 je na ceste zapeljal že pred 32 leti ter združil svet prostornosti in športnega pedigreja znamke BMW. Danes so Bavarci pokazali šesto generacijo karavana, ki ima 500-litrski prtljažnik ter je v primerjavi s predhodnikom zrasla v vse smeri.

Prtljažnik ima 500 litrov prostornine in je serijsko opremljen z elektronskimi prtljažnimi vrati. Foto: BMW

Evropejci smo nori na karavane

Kako zelo so nam všeč karavani poudarijo prodajne številke: BMW je prodal že 1,7 milijona karavanov serije 3. Od tega so jih samo prejšnje generacije prodali kar petsto tisoč, večinoma seveda na Stari celini. Avtomobil, ki ga izdelujejo v tovarni v Muenchnu prodajajo še na Japonskem, Južni Koreji, Tajvanu, Hong Kongu, Avstraliji in Novi Zelandiji.

G21, kot je kodno ime nove generacije, je v dolžino zrasel za osem centimetrov in sedaj meri 4,71 metra. V primerjavi s predhodnikom je malenkost višji in dva centimetra širši. Za štiri centimetre je zrasla tudi medosna razdalja in sedaj meri 2.851 mm. Tako kot limuzinski brat tudi karavana krasi agresiven sprednji del z ozkimi žarometi, velike ''ledvičke'' in horizontalno postavljeni zračniki v obliki črke T. Serijsko je karavan opremljen še s strešnimi letvami.

Po meri sodobne družine

V notranjosti je sicer v primerjavi z limuzino večino stvari nespremenjenih. BMW je nekoliko izboljšal sedeže in s tem poskrbel za več udobja na daljših poteh. Spredaj je nekoliko več prostora v širini ramen, zadaj je več prostora za glave in kolena potnikov ter nekoliko lažje je vstopanje in izstopanje iz avta. Na zadnji klopi je po trditvah Bavarcev dovolj prostora za tri otroške sedeže, vendar sta le zunanja opremljena s priključkom isofix.

Serijsko je karavan opremljen še z elektronskim odpiranjem prtljažnih vrat, opcijsko pa je na voljo odpiranje prtljažnih vrat z brco pod odbijačem. V primerjavi s predhodnikom je zadnje steklo nekoliko večje, hkrati pa se kot je to že v navadi lahko odpira ločeno. Ostajamo pri prtljažniku. Ta je v širino širši za 11,2 centimetra, nalagalno dno pa je nekoliko znižano. Ob dvignjeni zadnji klopi ima 500 litrov prostornine (pet litrov več kot prej) in ob podrti zadnji klopi nastane 1.510 litrov velika odprtina. Seznam dodatne opreme bo dolg, na njem pa bo tudi elektronska vlečna kljuka.

Zadnje steklo je večje, prav tako doprtina prtljažnika. Nižji je tudi nakladalni rob. Foto: BMW

Od predhodnika je daljši za osem centimetrov. Foto: BMW

Prihodnje leto prvič kot priključni hibrid

Motorno paleto bodo sestavljali trije bencinski in trije dizelski motorji. Nekateri bodo na voljo že takoj, na nekatere pa bo potrebno Foto: BMW počakati nekaj časa. Vstopno točko v svet karavanskih BMW bo predstavljal 318d z 110 kilovati in 320i (135 kilovatov) pri bencinskih motorjih. Za najbolj divje voznike bo na voljo tudi M340i touring, ki ga poganja trilitrski vrstni šestvaljnik z 275 kilovati. Prihodnje leto bo na ceste prvič zapeljal tudi priključni hibrid.

Da želi biti nova serija 3 touring tudi športni karavan priča kar 25 odstotkov bolj toga karoserija v primerjavi s predhodnikom. Izboljšali so tudi vzmetenje, znižali težišče in poskrbeli za razmerje 50:50 med obema osema. Kljub dodatnim dimenzijam in opremi je od predhodnika lažji za deset kilogramov.

Serija 3 touring bo na ceste zapeljala septembra.