Novega porscheja je razbil že po 24 kilometrih #foto

Američan je kupil novega električnega porscheja taycana in ga razbil že po vsega 24 prevoženih kilometrih.

Na internetu prodajajo razbitega porscheja taycana. Gre za različico turbo, kjer električni pogon zagotavlja 680 »konjev« sistemske moči. To je bilo očitno preveč za Američana, ki si ga je privoščil, prevzel v prodajnem salonu in sodeč po številu prevoženih kilometrov že čez dobrih 20 kilometrov izgubil oblast nad njim. Avtomobil je bil ob nakupu vreden vsaj okrog 150 tisoč evrov.

Natančne okoliščine nesreče sicer niso znane, glede na poškodbe koles pa je taycan očitno kar precej poškodovan. Na voznikovi strani so se sprožile tudi varnostne blazine. Avtomobil zdaj v ZDA prodaja družba Copart.

Kaj zmore ta novodobni porsche?

V različici turbo zmore torej taycan 500 kilovatov moči (680 »konjev«), to pa mu zadošča za pospešek do 100 kilometrov na uro v 3,2 sekunde. Po standardu WLTP znaša doseg s polno baterijo od 381 do 450 kilometrov.

Osnovni taycan ima moč 390, najzmogljivejši turbo S pa 560 kilovatov moči.

Foto: Copart

Foto: Copart