Nove vinjete bodo rožnate

Čeprav razmere na avtocestah niso vedno rožnate, pa bodo rožnate nove vinjete z letnico 2019, je Dars sporočil na Twitterju. Zdajšnje vinjete, kovinsko modre barve, bodo veljavne do 31. januarja 2019, nove rožnate vinjete pa bodo na prodaj od decembra in bodo veljale do konca januarja 2020.