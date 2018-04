Dars s prodajo vinjet doslej iztržil skoraj 100 milijonov evrov

Dars je od 1. decembra lani do konca marca prodal nekaj več kot 1,97 milijona vinjet, kar je devet odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Zanje je iztržil 95,7 milijona evrov, kar je na letni ravni 4,7 milijona evrov več. Poleg prodaje vinjet raste tudi število prekrškarjev, cestninski nadzorniki so letos izdali že skoraj 9400 glob.

Največ prodanih vinjet je bilo letnih za cestninski razred 2A, kamor spadajo osebna vozila. Po podatkih Darsa so jih v štirih mesecih prodali 773.920, kar na letni ravni predstavlja triodstotno rast.

Za omenjeni cestninski razred so prodali tudi 13 odstotkov več mesečnih vinjet in 12 odstotkov več tedenskih vinjet.

Ob rasti prodaje vinjet pa se povečuje tudi število kršiteljev. Cestninski nadzorniki so med 1. januarjem in 31. marcem izdali skupno 9392 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali napačne uporabe vinjet. V prvem lanskem trimesečju so jih izdali 9055. Globe sicer niso prihodek Darsa, temveč se v celoti stekajo v državni proračun.