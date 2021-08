Zaslužek pred varnostjo? Nova težava za Boeingovo letalo.

Na začetku januarja je po skoraj dveh letih zopet poletelo nesrečno Boeingovo letalo 737 MAX, ki so ga zaradi tehničnih težav ter dveh letalskih nesreč prizemljili marca leta 2019. Vmes so letalo tudi preimenovali, a očitno tudi novo ime ni obrnilo sreče za Boeing. Ameriška Uprava za zračni promet (FAA) je namreč v teh dneh našla novo napako, ki jo morajo pri proizvajalcu odpraviti na vseh 2.204 prodanih letalih.

Po pisanju Reutersa so v četrtek pri FAA izdali novo varnostno direktivo za letalo 737 MAX in druga letala iz serije 737. Boeing mora odpraviti problem z zmanjšano zmogljivostjo za gašenje požara.

Napaka na elektronskemu delu

Središče težave je okvarjena elektronska naprava za nadzor pretoka klimatskih naprav, ki odvajajo zrak v tovorni prostor z drugih delov letala. Direktiva namreč prepoveduje operaterjem prevoz tovora v trebuhu letala, razen če je tovor negorljiv in nevnetljiv. Okvarjen elektronski nadzor imajo 2.204 letala.

Čeprav so pričeli leteti letala 737 MAX, pa nekateri nekdanji zaposleni dvomijo o uspešno odpravljenih težavah. To so nekako potrdili tudi pri Boeingu, kjer vsak mesec najdejo eno težavo. Aprila so letalske družbe obvestili o novih električnih težavah ter se za njihovo reševanje povezali s FAA.