Nove rošade vodilnih pri Volkswagnu: programski lov za Teslo je odprt

Pred dnevi so se že pojavila namigovanja o novih rošadah v vrhu Volkswagna, tokrat pa je to postalo uradno. Christian Senger, dozdajšnji vodja oddelka za programsko opremo, je moral svoje mesto, po vrsti težav z novim golfom in ID.3, mesto prepustiti Dirku Hilgenbergu, nekdanjemu podpredsedniku proizvodnega inženiringa pri BMW-ju.

Volkswagen je hkrati potrdil tudi, da premikajo svoj center za razvoj programske opreme iz Wolfsburga v Ingolstadt, kjer je sedaj sedež Audija. Tja se bo kot vodja oddelka za programsko opremo preselil Dirk Hilgenberg, ki bo prevzel vodenje oddelka od Christiana Sengerja. Slednjega so odnesle številne težave, ki so pestile novega golfa, octavio, leona in prihajajoči električni model ID.3. Zaradi težav s programsko opremo so morali pri Volkswagnu celo zaustaviti proizvodnjo modelov in že prodane avte vpoklicati ter namestiti novo verzijo programske opreme.

Nadzor prevzema Audi

Herbert Diess, izvršni predsednik skupine Volkswagen, je v torek prek virtualne konference potrdil premik centra za razvoj programske opreme v Ingolstadt, kjer bodo imeli sedaj vse niti v rokah ravno pri Audiju.

Markus Duesmann, izvršni predsednik Audija in prav tako nekdanji menedžer pri BMW-ju, je dejal, da bodo novi programski operacijski sistem razvili pri njih, testiranja pa bodo opravili v njihovem oddelku. Tega vodi menedžer Alexander Hitzinger, ki je imel nekoč vodstvene funkcije pri Applu in Porscheju.

Za razvoj programske opreme bo skrbelo pet tisoč zaposlenih

Do konca leta bo novoustanovljeno podjetje Car.Software imelo zaposlenih približno pet tisoč specialistov. Skrbeli bodo za razvoj programske opreme za vse znamke skupine Volkswagen, med njimi tudi za Bentley, Bugatti, Porsche in Lamborghini. Odgovorni bodo tudi za raziskovanje rešitev za programsko vodene poslovne modele in druge inovacije. Do leta 2025 bo skupina Volkswagen v ta oddelek investirala več kot sedem milijard evrov.