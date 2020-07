Še neuradno: VW odpušča enega ključnih menedžerjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo po neuradnih napovedih nemških medijev zamenjal vodjo svoje programske enote, ki postaja ena ključnih v celotnem Volkswagnovem koncernu. Vzrok so programske težave v novem električnem ID.3 in tudi klasičnih avtomobilih, kot je osma generacija VW golfa.

Foto: Volkswagen Christian Senger je nekoč delal pri BMW in tam pomagal na ceste postaviti električni avtomobil i3. V Wolfsburg ga je pripeljal predsednik Volkswagnovega koncerna Herbert Diess. Ta je potrdil ustanovitev novega internega podjetja Car.Software.Org, ki bo znotraj koncerna prevzemalo vse večjo vlogo.

Do zdaj so samostojno spisali manj kot deset odstotkov programske kode za lastne avtomobile, napovedana širitev ponudbe električnih avtomobilov pa je potrebo po tovrstnem znanju močno povečala.

Toda sledile so težave z implementacijo novih digitalnih rešitev in sistemov, zaradi česar na trg že več mesecev zamuja prvi namenski električni Volkswagnov avtomobil ID.3. Zaradi težav s programsko opremo so morali letos začasno ustaviti tudi proizvodnjo novega golfa.

Bo še naprej delal za Volkswagen?

Sengerja bodo pri Volkswagnu, kjer naj bi se zapletel tudi v spore z vodstvom, kmalu zamenjali. To je včeraj poročal nemški časnik Handelsblatt, pri Volkswagnu pa za zdaj še neuradnih napovedi niso komentirali.

Senger bo domnevno prav tako izgubil mesto v upravi Volkswagna, vseeno pa si ga Diess domnevno želi ohraniti v koncernu.