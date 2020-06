Novost v Ljubljani: moderen avtosalon, le glavne zvezde še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je že na lanskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkril svoj prvi namenski električni avtomobil ID.3. Zaradi težav s programsko opremo se je dobava teh vozil kar pošteno zavlekla in prednaročniki ga bodo v Sloveniji dobili predvidoma septembra. Letos bi radi v konkretna naročila pretvorili vsaj 270 prednaročil, kolikor ID.3 so pri Volkswagnu za letos namenili Sloveniji.

Na mestu kjer bo v prihodnje stal ID.3 je zdaj še pokriti stari beetle. Foto: Gregor Pavšič

Prodajo električnih avtomobilov letos v Sloveniji vodi zdaj že stari e-golf, ki je postal zaradi močno znižane cene eden najbolj iskanih električnih avtomobilov v Evropi. Pri Volkswagnu so zato do konca leta zanj tudi podaljšali proizvodnjo.

V Sloveniji bodo letos registrirali okrog 350 električnih e-golfov, torej zagotovo več kot vozil ID.3.

Osnovni ID.3 z dosegom do 330 kilometrov za dobrih 30 tisočakov

Prihodnje leto bodo kvote za ID.3 že večje, a trgovci so pri napovedih prodaje za zdaj še nekoliko previdni. Če bo letos Volkswagnu uspelo Slovencem prodati od 700 do 800 električnih avtomobilov, bi lahko prihodnje leto presegli mejo tisoč vozil.

Letos priljubljenega e-golfa v ponudbi sicer ne bo več, a le malenkostno dražji osnovni ID.3 bo nudil približno dodatnih sto kilometrov dosega. Imel bo baterijo s kapaciteto 45 kilovatnih ur (kWh), moč motorja 93 kilovatov in doseg po WLTP do 330 kilometrov.

Novost bo predvidoma že letos (morda s kvoto okrog 50 vozil) tudi že novi ID.4.

Za zdaj še ni jasno, kdaj bodo Slovenci lahko spet naročili električnega malčka e-upa. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Izbira bo omejena: avtomobile za letošnje kupce so že naročili

In še to o letošnji kvoti 270 ID.3 za Slovence: uvoznik je te avtomobile že naročil, zato bodo kupci lahko izbirali med tistimi vozili, ki bodo že na voljo. Cene osnovnega se bodo začele pri slabih 31 tisoč evrih. Prednaročniki bodo pogodbo zanj lahko podpisali julija in avtomobil sprejeli septembra. Sprejemanje naročil za ostale kupce se začne avgusta, dobave pa bodo nato po letošnjem septembru.

"Res je, le še ID.3 čakamo," je včeraj na otvoritvi novega salona v ljubljanskem trgovskem centru Aleja dejal Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Ta novi salon bo svetovalne in ne prodajne narave, v prvi vrsti pa je namenjen vprašanjem elektromobilnosti, domačih polnilnic in vlaganj v domače sončne elektrarne. Po besedah Šribe je v letošnjem nenavadnem poslovnem letu Volkswagen med fizičnimi strankami v Sloveniji še povečal svoj tržni delež na 19 odstotkov.