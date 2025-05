V Starem Gradu na Hvaru bo od srede do sobote potekalo evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju. Udeležili se ga bosta tudi dve Slovenki, Špela Perše (PK Radovljica) in Maša Arnež (PK Kamnik), je sporočila Plavalna zveza Slovenije. V sredo ob 9. uri se bosta Slovenki najprej pomerili na 10 km. Dan kasneje sledi preizkušnja na 5 km s startom ob 10. uri. V petek se bosta Perše in Arnež pomerili še v novi disciplini, in sicer tekmi na izpadanje na 3 km.

Slovenska ekipa je že na Hvaru. Tam se spoznava s pogoji in opravlja zadnje treninge. Trener slovenske reprezentance v daljinskem plavanju Alen Kramar je pred odhodom na Hvar povedal, da prvenstvo predstavlja pomemben etapni cilj na poti do vrhunca sezone, svetovnega prvenstva. To bo julija potekalo v Singapurju.

Izpostavil je, da bo to ena najmočnejših evropskih preizkušenj, saj na stari celini plava večina najboljših daljinskih plavalk na svetu, poleg tega pa na EP lahko nastopijo po tri plavalke na državo, kar pomeni še močnejšo konkurenco kot na svetovnih prvenstvih, kjer lahko tekmujeta zgolj dve.

Perše upa, da bo na njeni strani tudi sreča

Špela Perše si na prvenstvu želi uvrstitev med najboljših 16: "V prvi vrsti si najbolj želim, da bi nastopila sproščeno. Mislim, da lahko s trenutno pripravljenostjo dosežem zelo lepo uvrstitev. Upam, da bo tokrat na moji strani tudi nekaj športne sreče ter da se bom v danih pogojih čim bolje znašla," je za krovno zvezo dejala 28-letna Perše.

Nastop na evropskem prvenstvu si je prvič priborila tudi mlada plavalka Maša Arnež, ki se nastopa zelo veseli. "Ne vem kaj pričakovati, saj je to moja prva tekma na tej ravni. Potrudila se bom po svojim najboljših zmožnostih, pa bomo videli kaj bo," je dejala članica plavalnega kluba Kamnik.

Kramar je kot osnovni cilj nastopa pri Arnež izpostavil nabiranje dragocenih mednarodnih izkušenj, pri Špeli Perše pa je osrednji cilj nastopa na Hvaru, tako kot na vseh ostalih velikih evropskih tekmovanjih, uvrstitev med najboljših 16 tekmovalk Evrope.

Alen Kramar je trener ekipe za daljinsko plavanje. Foto: Vid Ponikvar

"Po nastopu na Cipru je Špela v Radovljici opravila dva tedna zelo kakovostnih in intenzivnih treningov, s poudarkom na hitrosti, vzdržljivosti in taktični pripravi. Počutje je dobro, forma je v vzponu in verjamem, da bo Špela na Hvaru pokazala svojo najboljšo podobo - osredotočeno, borbeno in odločno," je dejal Kramar.

"Končni rezultat bo seveda odvisen tudi od drugih dejavnikov, kot so vremenske razmere, temperatura morja in izbira opreme, pa tudi od tega, kako se bo odvijala borba z ostalimi plavalkami v vodi," je še za plavalno zvezo dodal trener ekipe za daljinsko plavanje.