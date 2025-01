Špela Perše in Ismar Ćatić državna prvaka na pet kilometrov

Slovenski plavalci so se v nedeljo na Kodeljevem pomerili za državne naslove na petkilometrski razdalji. Nov naslov je po pričakovanjih osvojila radovljiška olimpijka v daljinskem plavanju Špela Perše z dosežkom 1:00:37. V moški konkurenci je novi slovenski prvak Ismar Ćatić iz Ilirije z 1:00:10.

Med ženskami je drugo mesto zasedla Kamničanka Maša Arnež z 1:02:17, tretje pa tekmovalka ptujskega Kurenta Zala Mojsilovič Meznarič z 1:05:18, ki pa je bila v absolutni konkurenci četrta, saj jo je prehitela Hrvatica Ana Bobanović.

"Špela je na tekmi pokazala pokazala dobro pripravljenost in suvereno zmagala. Celotno razdaljo je plavala v konstantnem tempu 1:12 na 100 metrov, kar kaže dobro stopnjo vzdržljivosti in točno to, kar sva trenirala," je za klubska družbena omrežja povedal trener Alen Kramar.

"Špela je tekmo začela premišljeno in že v prvem kilometru prevzela vodstvo. Ves čas je povečevala prednost ter zanesljivo zmagala. Rezultat je dobra popotnica za nadaljnje nastope v sezoni. Verjamem, da lahko ta uspeh služi kot motivacija za prihodnje treninge in cilje," je še dodal.

V moški konkurenci sta za Ćatićem končala Hrvata Ivan Cetina in Mate Molnar, v slovenski konkurenci pa sta se na stopničke uvrstila še Ilirijan Martin Testen in Nej Jagodic iz kranjskega Triglava.