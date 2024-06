Špeli Perše v Beogradu še 13. mesto na krajši distanci

"Z uvrstitvama sem izpolnila svoj osnovni cilj, sama pa sem bolj zadovoljna z današnjo tekmo. Zdi se mi, da sem iz sebe iztisnila zadnji atom moči in zdržala visok ritem tekme. Morda bi bila lahko kakšno mesto višje, če bi imeli idealne pogoje," je za STA po tekmi povedala Perše.

O 10-kilometrski tekmi pa je dodala: "Tam sem si na zadnjem obratu privoščila trenutek nepazljivosti in izgubila kar nekaj časa, sicer bi se lahko borila za še višjo uvrstitev, kar sem si tudi želela." Po krajšem premoru bo radovljiška plavalka sezono nadaljevala v bazenskem plavanju, prvič julija na domačem mitingu Telekom.

Še drugič se je zmage veselila Nemka Leonie Antonia Beck, 1,2 sekunde je zaostala Italijanka Ginevra Taddeuchi in 3,4 Madžarka Bettina Fabian. Španka Maria de Valdes Alvarez, ki je bila četrta članica zaključnega obračuna, je za kolajno zaostala tri desetinke sekunde. Zaostanek Peršetove je bil dobre pol minute.

Oglasile so se tudi tekmovalke v umetnostnem plavanju

Prvič so se oglasile tudi tekmovalke v umetnostnem plavanju, kjer z osvojenimi devetim, desetim in 15. mestom niso povsem zadovoljni. "Imele smo nekaj zapletov. Karin Pesrl uvodni dan v solo nastopu ni naredila napake, vseeno pa imela štiri odbitke zaradi napake v sistemu, ki sem jo naredila sama, ko sem spreminjala koreografijo na višjo težavnost, žal pa sem napačno vnesla kode. To jo je vrglo na 15. mesto, čeprav je nastopila zelo dobro in brez moje napake bi prišla v finale," je povedala trenerka Agnieszka Sigenbczuk.

V torek sta Karin Pesrl in Maša Avramovič nastopili v prosti sestavi v duetu ter v kvalifikacijah osvojili deseto mesto, v finalu v sredo pa deveto.

"Nervoza je v kvalifikacijah naredila svoje. Napako sta naredili že v izvedbi prvega elementa, kasneje je sledila še ena ter nekaj težav s sinhronizacijo, kar se seveda pozna. V finalu sta v sestavi v duetu pokazali res lepo vajo in osvojili končno deveto mesto. Naredili sta eno napako, res pa je, da je ocenjevanje v članski konkurenci zelo strogo, saj smo na drugih tekmah dobivali višje ocene, a na to se moramo navaditi. Malo pa smo presenečene nad veliko razliko v sojenju," je še povedala poljska trenerka.

Dekleti v petek čaka še tehnična sestava v duetu. V soboto se proti Beogradu odpravlja tudi 13-članska reprezentanca, ki bo Slovenijo zastopala v bazenskem delu plavalnega tekmovanja.