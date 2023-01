Nove mini registrske tablice že v Sloveniji

Oglasno sporočilo

V zadnjem času so v Sloveniji zelo moderne mini registrske tablice, tablice z napisi in državami po naročilu kupca. Ljudje jih najpogosteje kupujejo za darila, marsikdo pa si jo kupi zase, da z njo pokaže, za kaj se ima ali kaj bi želel postati.

Običajno svoje mesto najdejo zataknjene za zadnje ali stransko steklo v avtomobilu. Primerne so tudi za v stanovanje, počitniško hišico, traktor, prikolico, jadrnico, pasjo hiško ...

Kakovostno izdelana mini registrska tablica s hudomušno ali šaljivo vsebino je lahko čudovito darilo za obletnico, rojstni dan, rojstvo, abrahama, poroko, krst, poklicne voznike, zaposlene v podjetjih … Tablico izdelamo z državo in napisom po vaši želji. Naročite jo lahko v spletni trgovini www.miniregistrska.si. Naj bo vaše darilo izvirno, vidno in trajno!

Domišljija ne pozna meja, zato se je pojavilo veliko domiselnih tablic: KR NEKI, LJ UBIM JO, CE PEC SI, KP IDEJ, GO HOME, GO MALA, PO LIZEI, KK FREAK, KR IZA-JE, KK FAJN, KP SMOLE, LJ-UBICA, GO-AWAY, KR-IPA, PO-REDEN, PO-ŠAST in še bi jih lahko našli. Galerijo tablic si lahko ogledate na povezavi.

S tablico z napisom ob zadnjem steklu v avtu opozorite preostale voznike za vami, naj bodo previdni!

Ženske svojim partnerjem pogosto podarjajo tablico z napisom POROČEN, priljubljeni so tudi napisi, s katerimi se komu želimo prikupiti ali pritegniti pozornost: HUDA BEJBA, NI PANIKE, KERA GUŽVA, PRINCESKA, JACKPOT, SEDMICA.

Komplet poročnih tablic je ena od bolj izvirnih zamisli, kako podariti personalizirano poročno darilo. Poročni tablici sta velikosti prave avtomobilske registrske tablice, na njiju pa sta napisa ŽENIN in NEVESTA. V kompletu sta dve tablici, ki ju lahko uporabite spredaj in zadaj v avtu, ki bo na poročni dan prevažal zakonski par.

Prometni znak za omejitev hitrosti s številko starosti za rojstni dan je vsem dobro poznana šala, s katero boste presenetili slavljenca. Odsvetujemo krajo prometnih znakov, ker so kazni zelo visoke, zato jih kupite v naši spletni trgovini.

