Nova realnost poletov z Brnika: potniki z avti raje v Zagreb in Benetke

Nekdanja Adria Airways je samo v Nemčijo letela trikrat in do Bruslja dvakrat dnevno. Ob zdajšnji napovedi sporeda letalskih povezav bo imelo letališče na Brniku več kot 40 poletov tedensko manj. Kdo bo najbolj občutil razliko?

Po bankrotu Adrie Airways so svoje redne linije z brniškega letališča napovedali Lufthansa, Brussels Airlines in Swiss Airlines, ki bodo omogočili neposredno povezavo Ljubljane s pomembnimi letalskimi vozlišči v Münchnu, Frankfurtu, Zürichu in Bruslju. Toda letalski potniki, ki bi letalo uporabili v službene namene in želeli do teh destinacij priti zaradi najrazličnejših službenih obveznosti, so se že znašli v zagati zaradi precej manj ugodnih terminov poletov iz Ljubljane. Namesto na Brnik tako že z avtomobilom potujejo do Zagreba ali Benetk, tako pa pomemben del potnikov izgublja osrednje slovensko mednarodno letališče.

Dve uri oddaljeno letališče v Benetkah predvsem v dopoldanskih urah ponuja mnogo boljše letalske povezave. Foto: Reuters Pot iz Ljubljane v Atene: ob 4. uri zjutraj z avtom do Zagreba

Zgolj primer. Včeraj dopoldne smo se z novinarskimi kolegi na mednarodno predstavitev novega peugeota 208 odpravili v Lizbono. Pred kratkim bi nas tja vodila pot z Brnika prek Frankfurta, tokrat smo se z avtomobilom zapeljali do Benetk in se vkrcali na neposredni polet portugalske družbe TAP Portugal. Imeli smo srečo. Naši kolegi so se iz Ljubljane odpravili na podobno predstavitev renault capturja. Malo po 4. uri zjutraj iz Ljubljane z avtomobilom do Zagreba, nato polet do Dunaja, tam neizogibna kontrola dokumentov (pri poletih iz Ljubljane je ni) in še polet do Aten.

Nekdanji jutranji spored poletov z letališča na Brniku. Okrog sedme ure zjutraj je bila prava konica poletov. Potniki so z njimi ujeli ustrezne povezave na vozliščih v tujini. Foto: Gregor Pavšič

Kako bo precej manjši obseg poletov vplival na poslovanje letališča na Brniku, ki je v lasti nemškega Fraporta? Tam bodo kmalu začeli graditi nov potniški terminal. Foto: STA

Tudi Zagreb ponuja ustrezno alternativo Brniku, toda potnika čaka najprej prehod državne meje, nato pa tudi kontrole dokumentov na letališčih v tujini. Foto: Reuters

Tudi poslovni uporabniki bodo morali pripraviti kovček

Če torej pustimo ob strani turiste, ki tudi sicer pogosto za potovanje izberejo katero izmed bolje povezanih okoliških letališč (Zagreb, Trst, Benetke, Treviso …), so se poslovni uporabniki letalskih prevozov z Brnika kljub novim linijam znašli v neprijetnem položaju.

Slovenski poslovnež (oziroma nekdo, ki je z letalom na službeni poti) je lahko v času Adrie Airways zjutraj odletel iz Slovenije, na tujem opravil svoje obveznosti in se popoldne ali najpozneje zvečer vrnil domov. S seboj mu ni bilo treba imeti prtljage, ni potreboval hotelskih prenočitev in ni imel dodatnih stroškov s prevozi in podobnim.

Za sestanek v Frankfurtu le ura in pol? Za kosilo ni več časa.

Do Frankfurta lahko zdaj z Brnika odleti šele ob 11.05 in tja prispe ob 12.35. Če upoštevamo še vsaj eno uro za prihod z letala do terminala ter s taksijem do mesta, bi bil lahko na sestanku kvečjemu ob pol drugi uri popoldne. Lufthansino letalo nazaj proti Ljubljani odleti ob 16.40. Namišljeni poslovnež ima tako za sestanek na voljo uro in pol, nato ga čaka vsaj pol ure do letališča in okvirna ura za letališke formalnosti pred odhodom. Na vmesno kosilo mora pozabiti oziroma mu morda ostane le čas za hiter prigrizek.

Na destinacije, kot so München, Bruselj in Zürich, trenutno iz Slovenije v enem dnevu ni mogoč povratni polet. Foto: Reuters

Enodnevne poti v München, Zürich in Bruselj trenutno niso več mogoče

Taka povratna letalska vozovnica bi ga prihodnji mesec stala vsaj 538 evrov. Približno enak znesek bi potreboval tudi za polet do Münchna, od koder pa se niti teoretično ne bi mogel vrniti isti dan. Iz Ljubljane bi namreč tja priletel ob 14.10, polet nazaj pa bi ga čakal šele prihodnji dan dopoldne.

Zelo podoben je tudi položaj z Brusljem. Tja bodo letala vsaj novembra letela le pozno popoldne (17.55) in tako službenih obveznosti ta dan ne bi bilo mogoče izpeljati. Na voljo bi imeli le dopoldne prihodnji dan, ob 15.30 se namreč letalo vrne proti Ljubljani. Enako je tudi v primeru Züricha. Na letalu do švicarske prestolnice smo v preteklosti že srečali Slovence, ki so iz Ljubljane odrinili zgodaj zjutraj in bili na službenih obveznostih že lahko okrog 9. ure. Zdaj bodo ob poletu iz Ljubljane v Zürichu pristali šele okrog 16. ure popoldne. Prihodnje dopoldne bo časa za obveznosti še manj kot v Bruslju, saj se bodo letala Swiss Airlines proti Ljubljani vračala že ob 12.50.

In še primer Barcelone. Do zdaj je bilo mogoče tja prispeti že zgodaj popoldne, zdaj pa se zaradi poznega poleta iz Ljubljane prihod v Katalonijo prestavi vsaj na 17.35 popoldne.