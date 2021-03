Nova različica bo cenejša: VW za slovenske dnevne migrante

Volkswagnov ID.3 je imel do zdaj baterijo z neto kapaciteto 58 kilovatnih ur (kWh), zdaj pa temu dodajajo različico performance z baterijo kapacitete 45 kWh. Ta ima po merilnem standardu WLTP do 350 kilometrov dosega z enim polnjenjem. V praksi to pomeni vsaj 200 in tja do 300 kilometrov dosega. Tako se ID.3 z vidika dosega in velikosti baterije pridružuje avtomobilom, kot so nissan leaf, hyundai kona (oba z manjšo baterijo), citroen e-C4 ...

Lahko prodajno nasledi e-golfa?

Tak ID.3 bo tudi naslednik prodajno zelo uspešnega e-golfa, ki je bil z vidika dosega in cene (sploh ob popustih) primeren za vlogo drugega domačega avtomobila - predvsem za potrebe vsakodnevnih službenih migracij.

Do konca leta še povsem osnovni ID.3

Novo različico ID.3 poganja elektromotor z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"), kar zadošča za pospešek do sto kilometrov na uro v slabih devetih sekundah. Cena za tak avtomobil bo od 35 tisočakov naprej, subvencija Eko sklada pri tem še ni upoštevana.

Do konca leta bo na trgu električnih vozil na voljo še povsem osnovni ID.3 pure z baterijo s kapaciteto 45 kWh. Moč motorja pri tem vozilu bo 93 kilovatov (127 "konjev"). Predvidena cena bo dobrih 30 tisočakov, tudi tu subvencija še ni upoštevana.