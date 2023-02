Nova prihodnost? Volkswagen in oznaka golf.

Vodstvo Volkswagna čakajo zanimive odločitve. Okrog leta 2025 lahko na cestah pričakujemo njihov najmanjši električni avtomobil do zdaj, ki bi lahko nosil ime ID.2 - tak avtomobil bo imel izhodiščno ceno pod 25 tisočaki, prihajal pa bo z izboljšane platforme MEB plus. Ta prinaša izboljšano tehnologijo baterij, polnilne moči do 200 kilovatov in podobno.

Prenovljeni ID.3 ne bo dobil oznake golf. Foto: Volkswagen

Med idejami za ime takega avtomobila pa je tudi oznaka golf, je poročal britanski Autocar in se skliceval na svoje vire znotraj tovarne v Wolfsburgu. Potencial imena golf je pred meseci poudaril tudi njihov predsednik Thomas Schaeffer. Uporaba ime golf za električni avtomobil, ki naj bi za Volkswagen postal najbolj množičen, je ena izmed možnosti poimenovanja za ta novi električni avtomobil. Odločitve o tem v Wolfsburgu še niso sprejeli.

Koncept tega avtomobila je z mesta glavnega Volkswagnovega oblikovalca odnesel Jozefa Kabana. Oblikoval ga bo njegov naslednik Andreas Mindt. Manjši električni avtomobil, sestrsko izvedbo bosta dobila tudi Seat (Cupra?) in Škoda, bodo izdelovali v tovarni v španskem Martorellu.

Volkswagen se bliža 50-letnici modela golf, ki so ga v prvi generaciji začeli izdelovati leta 1974. Trenutni golf predstavlja osmo generacijo tega kultnega modela, ki pa lani v Evropi ni bil več najbolje prodajani avtomobil. Celo znotraj Volkswagna ga je na evropski ravni ugnal T-roc. Status prodajne številke ena pa še vedno in sicer že vse od leta 1980 drži v Nemčiji.