Nova opel corsa: zelo všečna in napredna #foto

Opel ima z novo generacijo corse velike načrte, zato so že pred meseci začeli počasi razkrivati informacije. A očitno je nekdo izdal malenkost preveč. Pri francoskem mediju L'Automobile magazine so se dokopali do prvih fotografij, te pa so nato zaokrožile po svetovnem spletu.

S to fotografijo so pri Oplu razkrili, da bo corsa na voljo tudi kot električni avto. Foto: Opel

Večja in električna

Pred časom so pri Oplu že razkrili nekaj pomembnih informacij glede corse. Obljubljali so, da bo poleg manjše mase in Foto: Opel večjih dimenzij drastično drugačna od predhodnice. Obljubo so držali in prve fotografije razkrivajo veliko novega.

Ker si osnovo deli s peugeotom 208, je dimenzijsko zelo podobna francoskemu bratu, z novim udarnim videzom pa zna resno stopiti na prste največjim tekmecem. Čeprav uradnih informacij še ni, je možno s fotografij videti močan oblikovni vpliv insignie in vizualne podrobnosti, ki si jih deli z najnovejšimi člani družine X.

Moderen videz podkrepi še nova potniška kabina. Velik večopravilni zaslon deluje v kombinaciji s fizičnimi stikali, hkrati pa bodo na seznamu dodatne opreme tudi digitalni merilniki. Poleg lahkih aluminijastih motorjev na notranje zgorevanje je zdaj postalo še uradno, da bo corsa na voljo tudi kot povsem električni avtomobil.

Manj kot tisoč kilogramov

Prenovljena oblika in videz prinašata tudi novo osnovo, zato bo corsa od predhodnice lažja za približno deset odstotkov (okoli 100 kilogramov), kar pomeni, da bo imela najlažja verzija corse manj kot tisoč kilogramov.

Karoserija bo izdelana iz različnih visokotrdnostnih jekel, kar prinaša 40-kilogramski prihranek v primerjavi s predhodnikom. Pokrov motorja iz aluminija prinaša še dodatna 2,4 kilograma prihranka. Trivaljni motorji iz aluminija prihranijo približno 15 kilogramov in deset kilogramov so lažji sedeži (5,5 kilograma sprednja in 4,5 kilograma zadnja klop).

Foto: Opel

Foto: Opel