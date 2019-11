Nova napoved: Fiatovo slovo od majhnih avtomobilov?

Fiat namerava zapustiti razred malih mestnih avtomobilov, segment, kjer so zelo uspešni in v Evropi prodajo največ avtomobilov. Razlog za ta korak naj bi bili vse višji stroški razvoja za doseganje nižjih emisij ogljikovega dioksida in posledično višanje cene avtov, zaradi katere ta razred avtov ne bo več zanimiv za kupce.

Punto je bil vrsto let najbolje prodajani model znamke, vendar so ga zaradi slabih prodajnih rezultatov lani ukinili. Gresta po enaki poti 500 in panda? Foto: Fiat

Kupcem bodo raje ponudili večji avto

Pri Fiatu bodo poskušali kupce manjših mestnih avtov napotiti k nakupu večjega avtomobila. ''V bližnji prihodnosti se bomo usmerili k temu prodajno močnejšemu segmentu z višjimi maržami, kar pomeni odmik od segmenta mestnih malčkov,'' je dejal Mike Manley, izvršni predsednik skupine FCA.

Fiat z modeloma 500 in panda obvladuje trg majhnih avtov v Evropi, a oba sta že stara in potrebujeta zamenjavo. Model 500 šteje že dvanajst let, saj razen nekaterih osvežitev še vedno vztraja pri arhitekturi iz leta 2007. Po drugi strani panda vztraja od leta 2012, a že ob prihodu ni bila tehnološko najbolj izpopolnjen avto. Kljub temu so prodajne številke spodbudne - v prvi polovici so prodali 100.150 petstotic (devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani) in 105.534 pand (15 odstotkov več kot lansko leto).

Prodajno uspešni, a ekonomsko nevzdržni

Novica o odhodu iz segmenta majhnih avtov je prišla ob razkritju finančnega poročila za tretje četrtletje. Fiat je samo v zadnjih treh Fiat je veliko stavil na model 500, ki ga ponuja v več karoserijskih različicah. Očitno je bil to račun brez krčmarja, saj ga želijo v Italiji v bližnji prihodnosti ukiniti. Foto: Gašper Pirman mesecih izgubil 55 milijonov evrov. Razlog za finančni neuspeh je ravno delež prodanih avtov v najmanjšem segmentu, kjer so marže najmanjše, in seveda starost modelne palete, ki je daleč najvišja v avtomobilski industriji.

Se vrača novodobni punto?

Punto je bil vrsto let najbolje prodajani avto Fiata v Evropi, vendar je zdaj že pokojni Sergio Marchionne presodil, da prodajne številke niso dovolj visoke, in ga je preprosto ukinil. Zdaj naj bi kupce znova začeli nagovarjati z avtom podobne velikosti. Z njim bodo nagovarjali tiste, ki si še vedno lastijo punta in bi jih k znamki pripeljala lojalnost.

Osnova novega modela enaka 208 in corsi?

Največ bo zagotovo iz dogovorjene združitve potegnil Fiat. Pridobili bodo dostop do napredne arhitekture skupine PSA, ki je osnova za nekatere najbolje prodajane modele. Med njimi sta tudi nova peugeot 208 in opel corsa. Lahko se zgodi, da bodo pri Fiatu naslednika punta zato izdelali ravno na tej osnovi in s tem prihranili pri stroških razvoja.