Prihodnost Fiata v Evropi čez noč dobila nov zagon #foto

Čeprav natančne podrobnosti o partnerstvu obeh velikih koncernov Fiat-Chrysler in PSA Peugeot Citroen še niso znane, bosta obe strani lahko veliko pridobili. V Evropi šibak Fiat bo lahko razširil svojo ponudbo modelov in dobil moderne pogone, Francozom pa bo lažje prodirati predvsem na severnoameriški trg.

Dva velika avtomobilska koncerna Fiat-Chrysler (FCA) in PSA Peugeot Citroen (tudi lastnik Opla in Mitsubishija) sta včeraj tudi uradno napovedala svojo združitev. V novem skupnem podjetju bosta imela obe strani enak lastniški delež, skupaj pa bosta sestavljali eno od največjih avtomobilskih poslovnih skupin. Skupno imata letni domet prodaje okrog 8,7 milijona avtomobilov, kar ju postavlja na skupno četrto mesto med vsemi proizvajalci za Volkswagnom, Toyoto in Renault-Nissan-Mitsubishijem. PSA in FCA bi prehitela ameriški General Motors.

PSA močan v Evropi, FCA v Severni Ameriki

Na prvi pogled bo strateško partnerstvo bolj prijalo FCA, ki je že od časov Sergia Marchionneja iskal tak dogovor. FCA bo prek partnerstva namreč pridobil dostop do novih tehnologij in platform tako za crossoverje kot predvsem za nujno potrebne elektrificirane pogone.

FCA je lani globalno prodal 4,8 milijona, PSA pa 3,9 milijona avtomobilov.

FCA je globalno po prodajnih številkah sicer uspešnejši, a večino posla opravi v Severni Ameriki. Na drugi strani je PSA močan v Evropi, bistveno manj pa na drugih celinah.

Fiat je za novo generacijo modela 500 sicer že napovedal izključno električni pogon. Foto: Vinko Kernc

Peugeot se namerava leta 2026 vrniti v ZDA, kjer so prodajo svojih avtomobilov sicer ustavili leta 1991. Foto: Gašper Pirman

Fiat si samostojnega razvoja elektrificiranih pogonov ni mogel privoščiti

Nekoč veliki Fiat je v Evropi v zadnjem desetletju zabredel v veliko krizo. Njegov tržni delež je upadel na komaj dobre štiri odstotke, večino prodaje pa ustvarijo na domačem italijanskem trgu. Lani so ukinili model punto in tako prodajajo le še modele 500, 500 L, 500 X, pando in tipa. Največji zaostanek so si pridelali na področju elektrifikacije pogonov in zniževanja izpustov CO2. Vsaj do leta 2022 so se rešili s kupljenimi posojili Tesle. Toda partnerstvo s PSA prinaša Italijanom dostop prav do pogonov, kot so priključni hibridi.

Dober znak za Fiatove tovarne in modele, kot je tipo

Dogovor s PSA bi pri Fiatu lahko rešil vsaj dva modela. Omogoči lahko razvoj naslednje generacije tipa (z ustrezno modernimi pogoni), obudili bi lahko tudi model punto. Vse potrebne razvojne stroške si bodo lahko delil s PSA in na letni ravni bi lahko obe strani privarčevali do 3,7 milijarde evrov. To kajpak pomeni tudi (vsaj možnost) konkurenčnih maloprodajnih cen za končne kupce. Dogovor lahko pomeni tudi rešitev za Fiatove tovarne v Italiji. V nekaterih je proizvodna zmogljivost upadla na skrajno nizko raven in Fiatovih 58 tisoč zaposlenih v Italiji je zadnja leta bolj ali manj umetno vzdrževala le še italijanska vlada.

PSA-jeva prestižna znamka DS še brez preboja

Na drugi strani bodo Francozi prek partnerstva s FCA dobili dostop do platform večjih in dražjih avtomobilov. Uporabili bodo lahko platforme Alfe Romeo (giulia in stelvio) in tako poskušali nadgraditi do zdaj klavrn izkupiček svoje premijske podznamke DS. Peugeot se bo leta 2026 vrnil v ZDA in prihod na severnoameriški trg bo za Francoze zdaj, ko so pod isto streho z znamkama Jeep in Chrysler, nedvomno lažji.