Nova izjemna najdba: v skednju 300 starodobnikov #video

Pred kratkim je profesionalna ekipa čistilcev dobila nalogo, da vstopi v zasebno območje in pripravi vse avtomobile v notranjosti treh zgradb za prodajo. Čakalo jih je eno največjih presenečenj, saj so naleteli na zapuščino več kot tristotih avtov, ki so več desetletij samevali v prahu in pridobivali vrednost. Med njimi je tudi precej redkih in več milijonov vrednih superšportnikov.

V resnici ne gre za pravo najdbo v skednju, saj imajo vsi avtomobili lastnika, ki je zanje vedel in jih skrbno shranil. Vse se je pravzaprav začelo v sedemdesetih letih, vsak kupljen avto je pa romal neposredno v eno izmed treh zgradb. Tako rekoč vsi avti imajo zato malo prevoženih kilometrov in so v odličnem stanju. Nekateri so bili pokriti s ponjavo, spet nekateri odkriti in jih prekriva več plasti prahu. Lastnik se je odločil za prodajo zbirke, številni pa si že ogledujejo videoposnetek in izbirajo svoj naslednji nakup redkega starodobnika.

Prvi je na vrsto prišel redki bizzarrini

Ammo NYC, podjetje, specializirano za podrobna čiščenja in poliranje vseh avtov, je dobilo nalogo - očistiti in pripraviti vsakega izmed Foto: Ammo NYC njih na prodajo. Ko so se lotili čiščenja prvega, so ugotovili, da se njihove roke namreč dotikajo modela bizzarrini P528. Enega izmed le dveh izdelanih dirkalnikov, ki bi morala konkurirati Ferrariju na dirki 24 ur Le Mansa. Njegova nakupna cena je ocenjena na okoli milijon evrov.

Med številnimi zbirateljskimi avti izstopajo še hurst oldsmobile, dva plymouth superbirda in številni rolls-roycei. Očitno je bil skrivnostni zbiratelj nor tudi na legendarne forde GT in mišičasta športnika chevrolet camaro in corvetto. Vsak, ki bo podrobno pogledal zgornji videoposnetek, bo v njem lahko opazil še nekaj porschejev 911, lamborghinija LM 002 in ferrarije 308. V njem je mogoče videti tudi še enega izredno redkega športnika - oldsmobile aurora GTS-1.

Kaj vse se skriva za temi zidovi, pravzaprav ni popolnoma jasno, a vsekakor bo ob popolnem pregledu zbirke na plano prišel še kakšen izjemen dragulj.

Foto: Ammo NYC

Foto: Ammo NYC