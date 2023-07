Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EU in elektromobilnost

Evropski parlament je sprejel nove smernice za širitev polnilne infrastrukture za alternativne vire pogonov v osebnem in tovornem cestnem prometu. Ultra zmogljive polnilnice za električne avtomobile bodo ob glavnih evropskih prometnicah obvezne vsakih 60 kilometrov, uzakonjeno bo tudi plačevanje z bančnimi karticami.

Nove zakonsko podprte smernice so del paketa "Fit for 55", ki predvideva do leta 2030 vsaj 55-odstotno znižanje toplogrednih plinov – v primerjavi z letom 1990. Evropski parlament je zato z večino glasov podprl predlog o strategiji polnilne infrastrukture ob glavnih evropskih cestnih koridorjih.

Prav ustrezna polnilna infrastruktura je danes ozko grlo še večjega razvoja alternativnih pogonskih virov, tako polno baterijskih kot tudi avtomobilov na osnovi vodika.

Do leta 2026 bo tako ultra zmogljiva polnilnica za osebne avtomobile z močjo vsaj 400 kilovatov na voljo vsakih 60 kilometrov. Do leta 2028 bo moč narasla že na 800 kilovatov. Te polnilnice so predvidene za osrednje cestno omrežje TEN-T.

Za avtobuse in tovornjake bodo morale države članice polnilnice priskrbeti vsakih 120 kilometrov. Ob glavnih evropskih cestah bodo te polnilnice postavili do leta 2028, njihova moč pa bo znašala od 1,4 do 2,8 megavata (MW).

Do leta 2031 bodo morale vsake 200 kilometrov ob tem cestnem omrežju stati tudi polnilnice z vodikom.

Plačevanje tudi z bančnimi karticami

Druga pomembna novost je uzakonitev možnosti plačevanja uporabe teh polnilnic s klasičnimi bančnimi oziroma kreditnimi karticami. Pri tem predhodno urejanje profilov v aplikacijah določenih sistemov ponudnikov ne bo več potrebno. Evropska komisija bo do leta 2027 pripravila bazo vseh polnilnih točk, prek katere bo mogoče spremljati razpoložljivost priključkov, morebitne čakalni čas in cene.