Direktor napovedal novosti, zanimale bodo tudi Slovence

Marcus Groll je operativni direktor Ionityja. Foto: Ionity Ionity je postal osrednji evropski projekt tako Evropske unije kot tudi številnih proizvajalcev, ki so začeli postavljanje ultra zmogljivih polnilnic (HPC) za enostavnejši razvoj elektromobilnosti. Ionity je bil obenem neposreden odgovor na podobno mrežo Tesle, ki je danes še vedno ena od ključnih prednosti za lastnike ameriške avtomobilske znamke.

Danes imajo v 24 evropskih državah okrog 2.300 priključnih mest. Do leta 2025 nameravajo povečati prisotnosti na tisoč lokacij in število priključnih mest povečati z 2.300 na okrog deset tisoč. To so besede Marcusa Grolla, glavnega operativnega direktorja Ionityja, v pogovoru z znanim norveškim youtuberjem Bjornom Nylandom.

Video -

Poudarki:

Groll je v pogovoru povedal še nekaj zanimivih novosti, ki so neposredno povezane z uporabnostjo teh polnilnic za potrebe daljših poti z električnimi avtomobili.

- Širitve proti vzhodnoevropskim državam za zdaj niso v načrtu. Vzhodna meja ostaja Hrvaška.

- Po podatkih Grolla je stopnja zanesljivosti delovanja polnilnic Ionity 96-odstotna. To želijo povečati vsaj na 98 odstotkov.

- Poleg enoletnih naročnin, ki zagotavljajo nižjo ceno kilovatne ure, bodo kmalu uvedli tudi mesečne naročnine. To bo primerno za voznike, ki se le redko odpravijo na daljšo pot v tujino, na primer na dopust.

- Uvedli bodo plačilo s kreditno kartico, in sicer neposredno na polnilnem mestu ali pa na bližnjem plačilnem terminalu.

- Širili bodo tudi možnost polnjenja po sistemu "priključi in polni", kar so začeli ponujati tudi že nekateri proizvajalci (Volkswagen, Audi, Hyundai …). Podobno kot pri teslah voznik v tem primeru ne potrebuje aktivacije in plačila prek aplikacije.

Strošek postavitve polnilnih parkov je zelo visok. Marcus Groll je za primer mesta z 12 polnilnicami, ki ima priključno moč 2,4 megavata, navedel naložbo v vrednosti 1,6 milijona evrov. Čeprav se število polnjenj hitro povečuje, se take naložbe vračajo počasi.