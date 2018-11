Nova ali rabljena Škoda Octavia? Vsestranska v vsakem primeru.

Oglasno sporočilo

Cena novega ali rabljenega vozila Škoda Octavia oziroma Škoda Octavia Combi

V družbi Porsche Inter Auto vam ponujamo izjemno ugodne cene in občasna znižanja tako za nova kot tudi za rabljena vozila.

Preverite nova vozila Škoda Octavia in Škoda Octavia Combi v naši zalogi:

Kakšna je njena skrivnost uspeha?

Ko se je leta 1996 pojavila prva moderna generacija modela Octavia, so jo kupci sprejeli z odprtimi rokami, saj je bil to prvi Škodin serijski model z vgrajeno tehniko in tehnologijami, ki so izvirale neposredno iz regalov koncerna Volkswagen. Poleg tega so Čehi takrat uporabili tudi poseben pristop pri oblikovanju, ker so znanemu belgijskemu oblikovalcu Dirku Van Braekelu leta 1994 naročili, naj ustvari klasično 5-vratno kombilimuzino z bočno silhueto klasične 4-vratne limuzine. Ta prepoznavna oblikovalska lastnost modernih škod se je obdržala vse do današnjih dni, ker zaznamuje vse dosedanje generacije modela Octavia, zelo dobro pa je vidna tudi v primeru prestižnega modela Superb.

Škoda Octavia se prilagodi vašim potrebam

Trenutna ponudba modela Octavia, ki se lahko pohvali s spremenjenim videzom ter obširnejšo ponudbo vgrajene komfortne in varnostne opreme, je sestavljena iz treh različic, ki lahko izpolnijo večino zahtev njihovih uporabnikov. Že običajna 5-vratna kombilimuzinska Octavia se lahko pohvali z ogromnim prtljažnim prostorom, v tem pogledu še bolj uporabna pa je 5-vratna karavanska različica, ki jo pri znamki Škoda tradicionalno označujejo kot Combi. Vsem, ki vas življenje ali pa izbira poklica občasno vodi zunaj utrjenih in asfaltiranih poti in ste ob tem morda radi tudi športno aktivni, pa namenjajo terensko orientirano različico Scout. Ta različica se lahko zaradi nekoliko večjega razmaka med karoserijo in vozno podlago, dodatno zaščito karoserije in dodanim 4x4 pogonom lahko pohvali s še več praktičnosti, istočasno pa z dodanimi atributi "off-road" daje močen vtis o vzdržljivosti modela Octavia. Obstaja pa tudi različica RS, ki bo zadovoljila vse ljubitelje dinamične in hitre vožnje.

Dimenzije Dolžina Širina Višina Medosna razdalja Prtljažni prostor S podrto klopjo Škoda Octavia 4670 mm 1814 mm 1461 mm 2686 mm 590 litrov 1580 litrov Škoda Octavia Combi 4667 mm 1814 mm 1465 mm 2686 mm 610 litrov 1740 litrov

S prenovo v letu 2016 je Škoda Octavia dobila tudi nove multimedijske sisteme. Vsi štirje imajo zdaj kapacitivne zaslone s steklenim dizajnom, ki se odzivajo že na rahel dotik. Pri sistemu Columbus meri diagonala kar 9,2 palca; ta vrhunski sistem ima dostopno točko za WLAN in superhitro internetno povezavo. Tudi na področju povezljivosti se prenovljena Škoda Octavia lahko pohvali z najsodobnejšimi rešitvami. Škoda Connect se deli na modula Infotainment Online in Care Connect. Care Connect je na voljo pri vseh izvedbah opreme prenovljene Škode Octavie. Tudi pri asistenčnih sistemih je prenovljena Škoda Octavia močno v prednosti, in to s tehnologijami, ki so bile doslej na voljo samo v srednjem avtomobilskem razredu.

Rabljena vozila Škoda Octavia so brez dvoma pametna izbira, preverite našo zalogo:

Vas zanimata vozilo Škoda iz zaloge in Škoda akcija "staro za novo"?

Izberite si novo ali rabljeno vozilo znamke Škoda na naši strani www.porscheinterauto.net, mi pa odkupimo vaše vozilo. Hitro in preprosto! Za vas imamo odlično ponudbo "staro za novo"! Vse formalnosti bomo uredili mi, svoje storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prednosti ob Škoda odkupu vozila in akciji staro za novo ali staro za staro Škoda:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila v naših poslovalnicah;

ponujamo vam največ pri odkupu vozil znamk Volkswagen , Škoda , Audi , SEAT in Porsche ;

, , , in ; dodatne ugodnosti ob nakup novega vozila v primeru akcije " staro za novo ";

"; posebno ugodno financiranje pri Porsche Finance Group Slovenia.

Kaj pa rabljena vozila Škoda Octavia? Rabljena Škoda Octavia je izvrstna izbira predvsem zaradi svoje prostornosti, s katero prekaša vse svoje neposredne tekmece, udobja, ki ga ponuja njena notranjost, ter svoje ugodne cene v primerjavi s preostalimi avtomobili podobne velikosti. Ugodni so tudi stroški vzdrževanja, dodaten plus pa sta tudi zanesljivost motorjev ter njihova nizka poraba. Dobro opremljeni so že osnovni modeli, zato z nakupom rabljene Škode Octavie ali Škode Octavie Combi skoraj ne morete zgrešiti.

Pri Porsche Inter Auto, d. o. o., vam ponujamo nove in tudi rabljene avtomobile z znanim poreklom, poleg tega pa še kakovostno vzdrževanje z usposobljenimi servisnimi storitvami in izvirnimi rezervnimi deli. Ob tem vam ponujamo številna jamstva, s katerimi se zavežemo, da bo vaš jekleni konjiček deloval še dolgo časa. Z vami smo v vsem procesu: od registracije pa do servisa. V vseh naših poslovalnicah lahko najdete rabljena vozila Volkswagen, rabljena vozila Audi, rabljena vozila Škoda, rabljena vozila SEAT in rabljena vozila Porsche in tudi mnoge druge znamke. Pri Porsche Inter Auto, d. o. o., smo za kupce rabljenih vozil ustvarili tudi posebno blagovno znamko "Das WeltAuto". Pri nas imamo pripravljeno ponudbo rabljenih vozil s podrobno proučenim ozadjem vozil, ki so večinoma slovenskega porekla. Poleg tega so takšna rabljena vozila dobro vzdrževana, natančno pregledana in zato tudi varna, saj kontrolni pregled rabljenega avtomobila vsebuje vse od vizualnega pregleda do pregleda tehničnih sklopov in karoserije, ki ga opravijo naši visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki. V roke vam tako predajo skrbno pregledano in vzdrževano rabljeno vozilo z resničnim stanjem prevoženih kilometrov. Za vsa vozila pod znamko Das WeltAuto vam ponujamo tudi 12-mesečno jamstvo.

Akcijsko financiranje ob nakupu novega ali rabljenega vozila Škoda Octavia

Ob nakupu novega ali rabljenega vozila Audi vam ponujamo tudi akcijsko financiranje, ki bo prilagojeno vašim zmožnostim in potrebam. Ceno mesečnega obroka si lahko glede na začetni polog in dobo financiranja izračunate z našim spletnim kalkulatorjem. Pestra ponudba pogonskih sklopov Pet motorjev TSI in štirje motorji TDI, ki sestavljajo motorno paleto, združujejo veliko moč in nizko porabo. Njihova gibna prostornina znaša od 1,0 do 2,0 litra, razpon moči pa od 85 kW (115 KM) do 180 kW (245 KM) v zelo zmogljivi različici RS. Za skoraj vse motorje je poleg ročnega menjalnika na voljo tudi 6- ali 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG. Za motorja 1.8 TSI in 2.0 TDI je na voljo tudi štirikolesni pogon 4×4. Odlična možnost v ponudbi je opcijski sistem Dynamic Chassis Control (DCC) za podvozje, ki omogoča, da voznik prilagaja karakteristiko krmiljenja in blaženja; izbira lahko med režimi Comfort, Normal in Sport. Ponudba aluminijastih platišč vključuje platišča s premerom od 16 do 18.

Škoda Octavia s 5- ali 6-stopenjskim ročnim menjalnikom Poraba goriva Najvišja hitrost 0 - 100 km/h Bencin 1.2 TSI 63kW (85KM) 4,8l/100km 181 km/h 12 s Bencin 1.0 TSI 85kW (115KM) 4,8l/100km 203 km/h 9,9 s Bencin 1.4 TSI 110kW (150KM) 5,2l/100km 219 km/h 8,1 s Dizel 1.6 TDI 66kW (90KM) 4,0l/100km 186 km/h 12,2 s Dizel 1.6 TDI 85kW (115KM) 4,0l/100km 203 km/h 10,1 s Dizel 2.0 TDI 110kW (150KM) 4,3l/100km 218 km/h 8,4 s Dizel 2.0 TDI 4x4 110kW (150KM) 4,7l/100km 215 km/h 8,5 s

Kako izbrati pravi pogonski sklop?

Na pravilno izbiro pogonskega sklopa lahko vpliva več dejavnikov, na primer količina letno prevoženih kilometrov, finančno stanje lastnika vozila, stroški vzdrževanja vozila, pomemben dejavnik pri izbiri pa je tudi namen uporabe, ki odraža potrebe lastnika, njegove družine ali partnerjev. Zlato pravilo nakupovanja avtomobilov pravi, da je pogonski sklop s "sredinsko" odmerjeno zalogo pogonske moči najboljša izbira, ker se lažje spopada z morda povečano maso vozila, sploh v primerih dobro otovorjenih družinskih avtomobilov, poleg tega lahko močnejši pogonski sklop ponudi vozniku varnostne rezerve ob prehitevanjih in preostalih dogodkih v prometu, ki zaradi varnosti zahtevajo od voznika odločen pritisk na stopalko za plin. Poleg tega takšen motor lažje poganja tudi vse vgrajene komfortne pripomočke, istočasno se ob običajnih vožnjah ne napreza tako močno kot osnovno odmerjeni pogonski sklopi. Vse to pa se seveda odraža tudi pri povprečni porabi. V praksi so znani primeri, ko je šibkejši motor prekosil močnejši pogonski sklop za približno 2 litra na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Zakaj? Ker boste morali motor v primeru, ko je vozilo dobro obteženo ali pa ko čutite potrebo po dinamični vožnji, občutno močneje gnati v visoke vrtljaje, s tem pa naraste tudi poraba goriva. Če pa se večinoma vozite sami ali pa v maloštevilnem spremstvu, in to predvsem na krajših razdaljah, potem bo tudi osnovni pogonski sklop z lahkoto opravil vse zadane naloge.

Se bolj splača kupiti dizelski ali bencinski pogon?

Gledano na splošno, v igri je preprosto pravilo. Večja ko je razdalja, ki jo z vašim avtomobilom prevozite v enem letu, bolj smiseln je nakup dizelsko gnanega vozila. Če z vašim avtomobilom v enem letu prevozite manj kot 20 tisoč kilometrov, je smiseln nakup dizelsko gnanega vozila vprašljiv, ker je novo dizelsko gnano vozilo že v osnovi dražje od podobno motoriziranih bencinskih sorodnikov.

