Nov udarec za Uber, prepoved storitev na Slovaškem

Ameriško podjetje Uber, ki je pretekli teden polnilo naslovnice zaradi prve smrtne žrtve z avtonomnim vozilom, mora prenehati ponujati svoje storitve na Slovaškem. Ker niso izpolnjevali pogojev, ki so enaki za vse taksi storitve v državi, jim je pristojno sodišče vzelo licenco in prepovedalo ponujanje svojih storitev.

Uber je nezaželjen v vse več evropskih državah. Foto: Reuters

Prepoved zahtevalo združenje taksi prevoznikov

Vse se je pravzaprav začelo januarja, ko je slovaško združenje taksi prevoznikov od države zahtevalo prepoved opravljanja storitev. Sodišče je danes Uberju zaukazalo, da mora takoj onemogočiti delovanje spletne aplikacije, prek katere so državljani iskali ponudnike prevozov.

"Menimo, da gre za logičen izid več mesecev trajajočega boja za enakopravnost ponudnikov taksi storitev. Sodišče je v celoti sledilo našim zahtevam, da mora Uber spoštovati vsa pravila taksi prevoznikov," so ocenili v združenju.

V dveh letih več kot sto tisoč uporabnikov

Tako kot drugod po svetu so tudi pred dvema letoma v Bratislavi prihodu Uberja nasprotovali taksisti. V tem času je ameriški tehnološki velikan pridobil več kot sto tisoč uporabnikov. Težavam ni videti konca, saj se Uber s težavami in sodnimi postopki spopada tudi v drugih članicah Evropske unije. Novembra je londonsko delovno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo glede zagotavljanja delavskih pravic svojim voznikom. Odločitev se nanaša na leto dni staro odločitev sodišča, da mora Uber voznike obravnavati enako kot druga podjetja svoje redno zaposlene.

Sodišče EU pa je decembra ugotovilo, da je storitev posredovanja, kot je Uberjeva, in katere cilj je prek aplikacije za pametni telefon odplačno povezovati nepoklicne voznike, ki uporabljajo lastno vozilo, z osebami, ki iščejo prevoz v mestu, treba šteti za neločljivo povezano s storitvijo prevoza, zato mora izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje te storitve.

Ali je Uber izklopil Volvov varnostni sistem za preprečevanje nesreč? Foto: Reuters

Ali je Uber izklopil Volvov sistem za preprečevanje nesreč?



Po trditvah podjetja Aptiv, ki za volvo xc90 izdeluje radarski sistem in kamere, je Uber izklopil sistem za zaznavo pešcev in preprečevanje nesreče.



''Ne želimo, da so ljudje zmedeni ali mislijo, da je odpovedala tehnologija, ki jo dobavljamo za volvo, ker ni tako,'' je dejal Zach Peterson, tiskovni predstavnik podjetja Aptiv. Serijsko vgrajeni asistenčni sistemi nimajo nikakršne povezave s testi avtonomnih vozil Uber, je dodal.



Aptiv se logično želi oddaljiti od nesreče, saj naj bi bila običajna praksa, da pri testiranju avtonomnih vozil izklopijo varnostne sisteme proizvajalca in testirajo svoje. Za zdaj pri Uberju ne komentirajo teh trditev, pri Volvu pa so se odrekli špekulacijam in bodo uradno poročilo izdali po koncu preiskave.



Zvezna država Arizona je po tragični nesreči že preklicala dovoljenje za testiranje avtonomnih vozil Uber na javnih cestah.