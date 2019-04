Nov šef: konec sodelovanja Mercedesa z Renaultom?

Daimler namerava do leta 2021 za šest milijard evrov zmanjšati stroške in povečati učinkovitost v avtomobilskem delu in za dodatni dve milijardi zmanjšati stroške pri tovornih vozilih. Kot še poroča Manager Magazin, naj bi hkrati zmanjšali število zaposlenih za deset tisoč.

Dieter Zetsche se poslavlja, za krmilo Daimlerja maja prihaja Ola Kallenius. Foto: Reuters Novi izvršni predsednik ima velike načrte

Varčevalni ukrepi bodo delo Ola Kalleniusa, novega izvršnega predsednika Daimlerja, ki bo maja nadomestil legendarnega Dieterja Zetscheja. Do leta 2021 želi z varčevalnimi ukrepi prihraniti šest milijard evrov samo pri Mercedes-Benzu, dodatni dve milijardi pa še pri Daimlerjevem oddelku za tovorna vozila. Hkrati naj bi zmanjšali število zaposlenih za deset tisoč, poroča Manager Magazin.

Čeprav pri Daimlerju nočejo govoriti o številkah, so februarja že napovedali prihod varčevalnih ukrepov. Operativni dobiček v zadnjem četrtletju lanskega leta je padel za 22 odstotkov, predvsem zaradi trgovinskih vojn, vse večjih stroškov razvoja električnih avtomobilov in zasukov v industriji. Dodatno je prihodke znižala še električna težava na približno 30 tisoč avtomobilih, ki so jih izdelali v tovarni Tuscalossa. Draga popravila in spremembe so prinesli visoke in nepotrebne stroške.

Daimler bo finančno poročilo za prvo četrtletje razkril 26. aprila, a bi lahko zaradi težav in zamud pri dobavi avtov iz obrata Tuscaloosa ti operativni prihodki padli še za dodatne pol milijarde evrov.

Kaj se bo zgodilo z navezo Renault-Nissan?

Kot poroča nemški medij Kallenius, ne bo obnovil pogodbe in nadaljeval skupnega projekta z alianso Renault-Nissan-Mitsubishi. Trenutno skupaj razvijajo modele, si delijo motorje in imajo skupno tovarno za proizvodnjo avtov.

Tako na primer Mercedesov poltovornjak X sloni na nissan navari, Renault pa v Novem mestu za Daimlerjevo znamko Smart izdeluje model forfour. Skupno tovarno imata v Mehiki Mercedes in Infiniti. Skupni projekti naj bi potekali slabo vse od aretacija Carlos Ghosna.