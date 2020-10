Nov rekord Tesle: tak izplen ji je uspel sredi težkega leta

Tesli je uspelo v tretjem četrtletju izdelati 145 tisoč avtomobilov, kar je najboljši četrtletni rezultat družbe do zdaj. V primerjavi z enakim obdobjem lani so prodajo povečali za 43 odstotkov.

Tesla je objavila prodajne rezultate za tretje četrtletje in ti so pričakovano zelo dobri. Izdelali so 145 tisoč avtomobilov, kupcem pa so jih dostavili 139.300. Daleč največ je bilo modelov 3, k tem pa prištevajo (na voljo niso ločeni podatki) tudi že model Y.

Izplen Tesle v tretjem četrtletju 2020:

Proizvodnja Predana vozila kupcem Model S in X 16.992 15.200 Model 3 in Y 128.044 124.100 Skupaj 145.036 139.300

Močno so presegli do zdaj rekordno zadnje četrtletje lanskega leta

Medtem ko letos prodaja skoraj vsem avtomobilskim proizvajalcem močno upada, jo je uspelo Tesli povečati za kar 43 odstotkov. V tretjem četrtletju lani so namreč dostavili 97 tisoč avtomobilov. Manjši del te rasti je posledica tudi dodanega četrtega modela Y.

Do zdaj najboljši rezultat so dosegli v zadnjem četrtletju lanskega leta, ko so dostavili 112 tisoč avtomobilov. Močno so izboljšali tudi rezultat prejšnjega četrtletja, ko se je število predanih električnih vozil ustavilo pri 90 tisoč.