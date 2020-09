Nov koncept baterije, kmalu tesla za 25 tisočakov

Tesla razkriva razvoj nove zasnove lastnih baterijskih celic, s katerimi bodo pocenili lastne električne avtomobile in jim hkrati povečali doseg. Čez tri leta v ZDA nova tesla za 25 tisočakov. Učinkovitejše baterijske celice so ključne za prehod na trajnostno mobilnost, saj jih bodo poleg električnih avtomobilov vgrajevali tudi v statične hranilnike električne energije iz obnovljivih virov.

Elon Musk in Tesla ponoči po evropskem času na posebnem dogodku v ZDA predstavila napredek razvoja lastnih baterijskih celic za električne avtomobile, ki prinašajo predvsem mnogo nižje stroške baterij in s tem tudi cenejše električne avtomobile. Musk tako čez tri leta napoveduje novo in do zdaj najcenejšo teslo, ki bi v ZDA stala zgolj 25 tisoč dolarjev.

Opozorilo Muska: cene baterij ne padajo dovolj hitro

Zaradi vse večje potrebe po električni energiji in potrebi po prehodu na obnovljive vire energije - ti pa v primeru vetra ali sonca niso stalni - se bo v naslednjih letih močno povečala nuja po velikih baterijskih sistemih (baterije in statični hranilniki), je sporočilo Teslinega dolgo pričakovanega dogodka z nazivom “Battery Day”.

Elon Musk je opozoril, da se je v zadnjem obdobju padanje cene baterij na eno kilovatno uro (kWh) začela upočasnjevati in da bodo cenejše ter energijsko učinkovitejše baterije nujne za prehod na trajnostno mobilnost.

Teslina nova baterijska celica. Foto: Tesla

Nova baterija bo ceno kWh prepolovila in ji dodala več kot pol dosega

Musk je tako predstavil novo različico lastne baterijske celice z nazivom 4680. Ta celica bo večja, s povsem novo zasnovo pa so se uspeli izogniti težavam nadzora toplotnega segrevanja, ta celica bo petkrat močnejša od Teslinih obstoječih, prinašala bo dodatnih 16 odstotkov dosega in šestkratno moč.

Samo z novo zasnovo celice so uspeli strošek ene kWh znižati za 16 odstotkov, a to je le del celotnega razvoja. Skupaj z napredki pri uporabi novih materialov (nikelj namesto kobalta, več silike) bodo uspeli po trditvah Muska ceno ene kWh baterije znižati za 56 odstotkov, obenem pa dodati 54 odstotkov dosega.

Tesla v Berlinu gradi svoj prvi evropski Gigafactory. Foto: Reuters

“Čez dve leti bomo letno lahko proizvedli 100 gigavatnih ur celic, do leta 2030 pa letno za tri teravatne ure celic. Če jih bomo imeli zase dovolj, jih bomo lahko ponudili tudi drugim avtomobilskim proizvajalcem,” je zagotovil Musk.

Tesla bo za zdaj sicer še zadržala vezi z dobavitelji celic kot so LG, Panasonic in CATL, toda pospešeno razvijajo novo generacijo celic. Te bodo, sodeč po tokratni predstavitvi, občutno cenejše in energijsko učinkovitejše.

Foto: Reuters

To pa kajpak prinaša cenejše električne avtomobile, ki po Muskovem prepričanju še niso dovolj vsesplošno dostopni. Predstavljeno tehnologijo bodo začeli resneje uporabljati v roku od 12 do 18 mesecev, v polnem obsegu pa v obdobju treh let. Prav za takrat pa je Musk potrdil novo teslo, ki bo predstavljala prav cenovno dostopen električni avtomobil. V ZDA bo stal 25 tisoč dolarjev in če upoštevamo cenejše vzdrževanje in cenejšo energijo - sploh ob večjem izkoristku obnovljivih virov - bi bil tak avtomobil cenovno primerljiv (ali dolgoročeno cenejši) od današnjih bencinsko gnanih vozil razreda renault clia.

Baterijske celice bodo proizvajali tudi v Berlinu

Glede poslovanja Tesle je Musk izpostavil rast tudi v letošnjem letu, ki bo pri Tesli znašala od 30 do 40 odstotkov, prav tako tudi pomen gradnje tovarn kar najbližje kupcem. V dobrem letu so iz nič postavili tovarno na Kitajskem, podobni so načrti tudi s tovarno pri Berlinu. Od tam naj bi že prihodnje leto prihajale tesle (model 3 in model Y) za evropske kupce, v Berlinu bodo prav tako izdelovali tudi lastne baterijske celice.