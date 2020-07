Nov pogon, v svet prvič iz Kitajske: to je BMW novosti #foto

To je za BMW po mestnem i3 drugi električni avtomobil. Nastal je na novem športnem terencu X3, ki so mu na zadnjo os dodali elektromotor, v dno vozila pa baterijski paket. Ta bo imel bruto kapaciteto 80 kilovatnih ur (uporabno 74 kWh) in 400-voltno napetost. Dobavitelj baterijskih celic je kitajski CATL (za i3 jih je dobavil Samsung), z baterijami v dnu vozila pa so težišče iX3 znižali za več kot sedem centimetrov.

Slabih 300 “konjev” za doseg do 460 kilometrov

Na zadnjo os postavljen elektromotor z močjo 210 kilovatov in 400 njutonmetrov navora, uradni doseg po WLTP pa bo znašal do 460 kilometrov. Pospešek do 100 kilometrov na uro bo znašal 6,8 sekunde, najvišjo hitrost pa so elektronsko omejili na 180 kilometrov na uro.

Za razliko od večine električnih avtomobilov bo imel iX3 možnost vleke prikolice in to z maso do 750 kilogramov. Dodatek električnega pogona ni vplival na prostornino prtljažnika (ostaja do 1.560 litrov) in tudi ne na 17,9 centimetra oddaljenosti od tal.

V svet iz Kitajske

Za BMW bo iX3 prvi avtomobil, ki ga bodo izdelovali in izvažali iz kitajske tovarne Shenyang. Avtomobil bodo konec letošnjega leta najprej ponudili prav Kitajcem. Čez dve leti lahko od BMW pričakujemo še dva namenska električna avtomobila, to bosta i4 in iNext.

Foto: BMW

