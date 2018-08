Nov Mercedesov in Lešnikov presežek oblikovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benzov koncept EQ Silver Arrow spominja na njihove legendarne dirkalnike iz časa pred 2. svetovno vojno in jih dopolnjuje z moderno avtomobilsko tehnologijo. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes je s tem privlačnim konceptom spomnil na svoje legendarne Srebrne puščice in še posebej svojega nekdanjega rekorderja, to je mercedesa W125 iz leta 1937. Ta je takrat uspel doseči (s predelavami) hitrost vrtoglavih 432 kilometrov na uro.

Današnji koncept povzema njegovo zapuščino in mu dodaja moderne tehnologije. Koncept je namenjen prikazu novih oblikovalskih linij pri Mercedesovi podznamki električnih vozil EQ. Prvi serijski avtomobil bodo predstavili v začetku prihodnjega meseca. Vodji oblikovanja Gorden Wagener in Robert Lešnik sta v preteklosti že potrdila, da se bodo Mercedesovi električni avtomobili oblikovno precej razlikovali od klasičnih modelov.

Tradicija prežeta z moderno tehnologijo

Celotno vozilo so pri Mercedes-Benzu izdelali iz ogljikovih vlaken. Dolgo je 5,3 metra in ima nekaj zanimivih oblikovalskih podrobnosti. Izstopajo le polovično zakrita sprednja kolesa, usmernik po sredini zadnjega dela vozila in velik zadnji spojler.

Študijo poganja električni pogon. Njegova konična moč znaša 750 'konjev', za shranjevanje energije pa skrbijo baterije s kapaciteto 80 kilovatnih ur. Voznik lahko sproži umetni zvok, ki spominja na dirkalnike F1 ali mercedesa AMG z motorjem V8. Na voljo ima tudi digitalni zaslon na volanu, kjer izbira enega izmed programov vožnje (comfort, sport in sport+).

Na panoramskem steklu pred sabo si lahko nastavi tudi pogled tako imenovanega prikaza 'ghost car', proti kateremu se na dirkališčih bori za najboljši čas kroga.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz