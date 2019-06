Nov mejnik Nordschleifa: hitreje od prejšnjega 35-letnega rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je pričakovano s svojim prototipom ID.R postavil nov rekord za električna vozila na slavni stezi Nordschleife v severozahodni Nemčiji. Prejšnji najboljši dosežek so popravili za 40 sekund, hitrejši pa so bili tudi od nekdanjega 35-letnega absolutnega rekorda steze Stefana Bellofa in Porscheja.