Nov mandat: znamko Volkswagen bo vodil vsaj do leta 2030

Avtomobilsko znamko Volkswagen bo vse do konca tega desetletja še naprej vodil Thomas Schäfer. Uprava Volkswagna mu je za pet let podaljšala obstoječi mandat.

Volkswagnov koncern je Thomasa Schäferja na čelo svoje osrednje avtomobilske znamke postavil sredi leta 2022. Takrat je na tem mestu nasledil Ralfa Brandstätterja, ki so ga poslali na Kitajsko. Schäferjeva začetna pogodba bi se iztekla sredi prihodnjega leta, a kot so za nemško tiskovno agencijo potrdili v Wolfsburgu, so mu že podelili nov petletni mandat. To pomeni, da bo Schäfer vodil Volkswagnovo znamko vsaj do leta 2030.

Nižati stroške in narediti avtomobilsko prodajo bolj donosno

Njegove naloge so podobne kot že pri znamki Škoda. Proizvodnjo avtomobilov mora narediti bolj učinkovito, nižati stroške in povečati donosnost prodanih avtomobilov.

Pri Volkswagnu ga čaka še preboj pri elektromobilnosti, ki ga kljub mnogim modelom družine ID do zdaj v polni meri še ni bilo. Volkswagen bo sredi desetletja na ceste poslal cenejši električni avtomobil ID.2, v vodo pa so padla dogovarjanja z Renaultom za skupni razvoj še razred manjšega ID.1. Evropa prinaša svoje izzive, Kitajska kot eden najpomembnejših trgov povsem drugačne. Tam so zahteve pri električnih vozilih bolj izrazite, zato je Volkswagen že sklenil tehnično partnerstvo z Xpengom, pet milijard evrov pa so vložili tudi v ameriški Rivian.

Poleg skrbi za konkurenčnost na Kitajskem, kjer je Volkswagnu status najuspešnejše znamke prevzel domači BYD, čaka Schäferjevo ekipo tudi pomembno vztrajanje s klasičnimi modeli na evropskem trgu. Prodajno so še vedno z naskokom najuspešnejša znamka v Evropi.