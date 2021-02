Nov logotip, višji položaj na trgu: to so Peugeotove spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Videz Peugeotovega prodajnega salona z novim logotipom in videzom. Foto: Peugeot

Peugeot je prvič po letu 2010 in enajstič v zgodovini prenovil svoj logotip. Kot prvi ga bo nosil novi peugeot 308.

Foto: Peugeot Peugeot, najstarejša še vedno delujoča avtomobilska znamka, je predstavil svoj enajsti logotip. Nazadnje so ga prenovili leta 2010, z novim videzom pa se francoska znamka pripravlja na novo vlogo znotraj novo formiranje avtomobilske skupine Stellantis. Tam bo dobila višjo pozicijo znotraj velikoserijskega razreda. Peugeoti bodo torej nekoliko bolj “premijski” in ne več zgolj “ljudski”, kar pa je dejansko veljalo tudi že do zdaj.

Prvi avtomobil z novim logotipom levčka bo nova generacija peugeota 308, ki jo bodo razkrili 18. marca. Avtomobil bodo predvidoma že letos pripeljali tudi v Slovenijo.