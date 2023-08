Nov koncept iz VW: kultno ime za avanturo staro že 35 let #foto

Volkswagen je oznako california predstavil pred 35 leti in do zdaj so na ceste poslali že več kot 260 tisoč tovrstnih kombijev. Prvi koncept je bil zasnovan na transporterju T3, takrat še z motorjem v zadku in s pogonom na zadnji kolesi. Predstavili so ga na nemškem karavaning salonu, takrat še v Essnu.

Vozilo je stalo 39.900 takratnih nemških mark. Že v prvem letu so jih prodali pet tisoč, v prvih treh letih pa že 22 tisoč. California kmalu ni bila več le avanturistična različica kombija, temveč samosvoja modelna linija. V prvem obdobju je izvedbe california za Volkswagen izdelovalo podjetje Westfalia. Ko je njihovo lastništvo leta 1999 prevzel Daimler, je začel Volkswagen californie nekaj let pozneje izdelovati samostojno.

Foto: Volkswagen

Nova california na osnovi multivana

Bivalniške različice so zadnjih 35 let izdelovali na osnovi transporterja, v novi generaciji bo osnovo prvič ponujal veliko bolj avtomobilsko usmerjeni multivan. Ta je namreč prvič nastal na avtomobilski platformi MQB.

Koncept vozila bodo razkrili konec meseca na osrednjem salonu karavaninga v Düsseldorfu v Nemčiji. Izhodišče zanj bo podaljšana izvedba multivana. Če sklepamo po prvih skicah, bo imel na strehi iztegljiv spalni del in dodatni senčni prekrivali na obeh straneh vozila.

Za zdaj še ni znano, kakšen pogon bo multivan california imel v serijski različici. Koncept uporablja priključnohibridni pogon, ki ga v multivanu že poznamo. Osnova zanj je bencinski 1,4-litrski štirivaljni motor, ki z elektromotorjem zagotavlja 160 kilovatov sistemske moči. Kapaciteta baterije je dobrih deset kilovatnih ur.

Volkswagen namerava v prihodnje izdelati različico california tudi za svoj električni kombi ID.buzz.