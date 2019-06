Nov BMW za petične poslovneže z družino #foto

BMW hitro širi svojo družino in je danes predstavil novega člana serije 8. Potem ko je prejšnji teden luč sveta ugledal M8, je zdaj na vrsto prišel še štirivratni gran coupe. Bavarci so nam ga pokazali že prejšnji teden, a so nam vzeli fotografske pripomočke in morali smo držati jezik za zobmi. V čem se torej razlikuje od coupeja?

BMW serije 8 gran coupe je v primerjavi s coupejem širši, daljši in višji. V notranjosti se to pozna na zadnji klopi in prtljažnem prostoru. Foto: BMW

Uporabnejši del družine

Kaj smo videli za zaprtimi vrati? BMW serije 8 gran coupe ima v primerjavi z bratom dodatni par vrat, vetrobransko steklo ni tako strmo in strešna linija je nekoliko višja. S tem so naredili dovolj prostora za glave potnikov ter podaljšali avto. V primerjavi s coupejem je daljši za 228 milimetrov, 30,5 milimetra širši in 55,9 milimetra višji. Hkrati so podaljšali tudi medosje, ki je sedaj 200 milimetrov daljše.

Zaradi dimenzijske rasti in drugačne oblikovne zasnove strehe je na zadnji klopi za 86,4 milimetra več prostora za glave in 180 milimetrov več prostora za kolena. Skoraj dva centimetra se je povečala širina v predelu ramen, skoraj 20 litrov pa je večji tudi prtljažni prostor.

M8 je na poti. Prihaja tudi M8 gran coupe?

Sprva bodo pri motorni paleti na voljo trije motorji. Bencinski trilitrski šestvaljni turbo z 250 kilovati in 500 njutnmetri navora in dizelski trilitrski turbo šestvaljnik z 235 kilovati in 680 njutnmetri navora. Pri obeh se navor prenaša na vsa štiri kolesa prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Tisti, ki ne bodo čakali na M8 gran coupe bodo lahko izbrali M850i xDrive gran coupe. Poganja ga 4,4-litrski turbo osemvaljni motor z 390 kilovati in 750 njutnmetri navora.

Na voljo bodo trije motorji – dva šestvaljnika (bencin in dizel) in bencinski osemvaljnik. Foto: BMW

Prtljažni prostor je zrasel za skoraj 20 litrov. Foto: BMW