Nov bencinski ali dizelski opel? Čas le še do 2028.

Vodstvo Opla je napovedalo prehod na povsem električno ponudbo znamke, in sicer se bo to zgodilo že leta 2028.

Idejo o povsem električni ponudbi Opla je imel že nekdanji predsednik znamke Karl-Thomas Neumann. To je bilo takrat, ko je bil Opel še del General Motorsa in doživljal zaporedne izgube, a kljub temu prek partnerstva z GM izdelal dva pomembna avtomobila z delnim oziroma polnim električnim pogonom - to sta bila prva in druga generacija ampere. Prva je bila sestrski model chevrolet volta, druga chevrolet bolta.

Od leta 2028 vsi avtomobili Opla le še električni

Opel je zdaj del koncerna PSA Peugeot Citroen oziroma poslovne skupine Stellantis. Znotraj te bodo Oplu najprej namenili povsem električno prihodnost. Kot je napovedal predsednik znamke Michael Lohscheller, se bo to zgodilo že leta 2028. Čez dve leti bodo polno ali delno elektrificirali vse modele, čez šest let se bencinski in dizelski motor iz novih oplov poslavljata.

Lohscheller je prav tako potrdil, da bodo sredi desetletja predstavili novodobno manto. To bo predvidoma električni športni terenec oziroma križanec. Pomembna odločitev za Opel bo tudi vstop na kitajski avtomobilski trg, kjer bodo prodajali prav električne avtomobile.

Foto: Opel